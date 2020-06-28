無定向學堂：三峽大壩撐得住？

「閘住」上游洪水 幫不了下游暴雨

九十後或千禧後出生的年輕人，中學讀中史時都聽過大禹治水的故事，相傳黃帝後代大禹為治理黃河水災問題，三過家門而不入。但很多年輕人從未親歷內地的大型水災事件，例如1991年華東水災、1998年長江大水那時，年紀尚小。

香港中文大學（深圳）思廷書院院長、香港中文大學地理與資源管理學系教授陳永勤說，1994年動工、2003年落成的長江三峽大壩工程居功不少，令近10年「大江大河」（長江黃河）洪水氾濫情况大減。

哪些城市或遭殃？

不過，中文大學地理與資源管理學系副教授伍世良提醒三峽大壩不是萬能。長江分成上中下游，上游主要城市即四川、重慶、貴州；中游城市武漢；下游城市南京、上海。而三峽大壩則建於長江上游連接中游的位置，即湖北省宜昌市秭（音姊）歸縣，秭歸縣亦是戰國時代楚國詩人屈原的故鄉。因此，伍世良指出，大壩主要只能「閘住」上游洪水，但一旦中下游城市下暴雨，大壩的防洪幫助並不大。

而當下游城市水位同樣高漲時，位處中上游的三峽大壩就沒有太大空間可以向下排洪。伍世良解說：「大壩其實就是浴缸，拔掉浴缸塞就放水（排洪）。如果突然拔塞的話，洪水會一下子冲到武漢，一直冲到上海。」

一旦大壩出現洪水氾濫，位於中游的湖北省將首當其衝。陳永勤解釋，長江水源於青海，流經四川盆地和三峽大壩之後，到達相對平坦的湖北。湖北又名「千湖之省」，因為河流多且彎，江水流經此處速度會減慢，令湖北中小城市容易出現水浸情况。

渠務做不好 下雨足已水浸

不過，陳永勤說毋須過分擔心湖北省大城市武漢，因為政府一直重點保護這類大型城市。反觀其他中小型城市因為急速城市化，加上防洪渠務設施做得不好，即使不是洪水，單是城市內的雨水就已經引發水浸。這是關乎渠務問題，而非河水問題，「雨果說過一個城市的下水道是城市的良心，因為你平時看不見。」

現時大壩水位低過日常

和大家溫習一下小知識，中國每年雨季的雨帶都是由南向北移，即華南地區如香港、廣州在5、6月下完「龍舟水」後，雨帶北上，為長江流域帶來「梅雨」，踏入當地6至8月主汛期。今年主汛期跟往年不同的，是下雨範圍相當廣泛，華中地區至長江上游城市各處都下雨。

重慶80年來最大洪峰

今次雨勢之大是近年少見的。四川、重慶、貴州連日暴雨後，重慶綦江出現近80年來最大洪峰。重慶市水文監測總站在星期一（22日）發出洪水紅色預警，是1940年建站後首次，政府緊急疏散10萬人。央視亦罕有直播災情超過20小時，報道洪水淹過重慶市內的畫面。

央視財經於21日報道，長江三峽大壩庫區水位持續上漲，已達147米，超出防洪限制水位2米。同時，網上傳出大壩出現移位情况，外界擔心大壩可能會缺堤。但陳永勤解釋145米防洪限制水位並非警戒線，其實水壩日常水位就達到175米，即現時大壩水位147米是低於日常。

據中國水力發電工程學會副秘書長張博庭接受內地媒體訪問時解釋，在非汛期，三峽大壩庫區通常保持在175米的較高水位，用作供水、發電和灌溉。汛期來臨之前，水庫須降至防洪限制水位145米，騰出空間接收可能湧現的洪水。據三峽集團資料顯示，去年12月逐步將水位由174.79米降至144.99米，騰出達221.5億立方米的防洪空間，相等於超過1550個西湖。

陳永勤指出，從地理和歷史上看，中國從來都是多雨水的地方，2000年歷史中，中國平均兩三年就會出現一次洪水，所以透過控制大壩水位阻止洪水氾濫，是一直行之有效和熟練的方法。「整體來說，我能夠說句國內做事都是『大事清楚，小事糊塗』，這種（防洪）大事我還是（對中國）有信心的。」

潰壩有前科 建壩發電經濟誘因

不過，伍世良不諱言內地很多官方數據都是機密，而且不少有關大壩出現裂痕的新聞報道都無法證實真偽，「所以今次洪水氾濫和對大壩的威脅有多嚴重，我答不到」。至於大壩會否潰塌？「世上所有東西都會倒塌的，只是視乎時間。」伍世良指出大型基建工程的設計標準，通常要求能夠支撐150年，如果某項大型工程無法支撐150年，會被視為失敗。

伍世良說，興建三峽大壩的決定到底是否正確，至今仍然存在爭議，因為不少人警告一旦大壩崩塌將造成災難級死傷。「當年都有好多人不贊成建大壩的，包括一些親共人士，因為一旦有事是無法負擔後果。單是說打仗，一個飛彈炸毀大壩，隨時死兩億人。」1975年8月，中國河南駐馬店水庫發生的潰壩事件，官方數字是2.6萬人死亡。

那為何還要興建水壩？「錢呀，你要唔要錢呀？建成水壩之後，全國發電能力多了三分一，對於任何領袖來說都是好大的吸引力。」原來，三峽大壩意念最早可追溯至孫中山1919年發表的《建國方略》，孫中山認為可以在長江宜昌興建水閘儲水，「使舟得溯流以行，而又可資其水利」。而1949年中共建國，長江上游經常出現洪水災害，禍及武漢等中游城市，因此毛澤東亦一度重提三峽工程。但拖至1992年前國務院總理李鵬重提方案，才成功「去馬」。

3功能 建壩利多於弊？

長江三峽大壩主要有3個功能，包括防洪、發電和航運，伍世良解釋，水力發電主要利用水位高低差別產生能量，因此為了達致產生最大電力，大壩水位往往維持在高位，「意味大壩本身不是有很大空間，接收額外的水」。

陳永勤說三峽大壩於以上3個功能，絕對有直接經濟和環境效益，例如防洪保人命、水力發電替代燒煤、航運推動經濟。但無可否認是建水壩始終對生態、文化保育、居民遷徙等有深遠影響，「至於可不可以在其他支流上多建一些小型水壩，不要建巨無霸（三峽水壩）是另一個問題，我不是專門研究這方面，不想下定論」。

但陳永勤指出，全球國家趨勢是過去100年，主要仰賴興建水壩解決水患問題，但近年各國興建大壩速度減慢，因為大壩嚴重影響生態的例子並不少，例如1970年啟用的埃及尼羅河Aswan水壩，曾令地中海流域的沙甸魚一度絕迹。

二人都說，在天災之下，其實人類無法完全阻止災害發生，有時只能夠順應天意。中國近年逐步提倡「退田還湖，退耕還林」，不再單靠興建大壩等結構水利工程，而是在城市規劃和土地利用上入手，回歸自然，例如在湖泊方圓一公里範圍不興建建築物，任由洪水氾濫一兩公里。

文 // 彭麗芳

圖 // 資料圖片、影片截圖

編輯 // 蔡曉彤

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