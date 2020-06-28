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2020年6月28日星期日
星期日生活
當有人以無償為有償——給紅十字會的信
醉生或夢死，與人道精神
什麼人訪問什麼人：香港需要一把人道的聲音
安徒行傳：歷史危機下看《我們有雨靴》
什麼人訪問什麼人：「仍然是一隊警隊的問題嗎？」——專訪監警會前國際專家組成員Professor Clifford Stott
悼：文苑時光——悼陳餘生
七情上面：懷舊是回家的痛 香港遺民直面七一
開門讀書：記在國安法前的最後一個星期日
周日話題：新冠時代新常態
童軍跳彈牀：這世界只有一種鄉愁
在大學教植物學：胡老師在華西（一）
阿貓阿狗：#77書展
水清碩見：驕傲之年
獨恒戲語：Watchmen守護那沒黑沒白的世界
家明雜感：祖舒密查 無悔一生
影片簡評：《落葉殺人事件》 IIA
咩世界：第151期 ／講真話
漫畫連載：This City這城 Vol. 16
星期日文學‧戈爾德思×鄧偉傑：劇中乖異荒謬，盡是耳聞目見
社會達人楊子俊 重拾教職或在那一天……
家常便飯：抹茶湯種吐司 吃上兩天仍鬆軟
綠色生活：非籠養雞蛋安全啲？
無定向學堂：三峽大壩撐得住？
ways of seeing：重慶大廈 搭𨋢奇緣與士多人情
未來城市：打破分區框框 18區connect 區議員齊齊議政
獨恒戲語：Watchmen守護那沒黑沒白的世界
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【明報專訊】無論你是關心本地議題，抑或國際大事，此時此刻看Watchmen，都很應景。
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當有人以無償為有償——給紅十字會的信
醉生或夢死，與人道精神
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