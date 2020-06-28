安徒行傳：歷史危機下看《我們有雨靴》

影片的原版本以2014年的雨傘運動為主題，但重點不在於交代佔中／傘運的來龍去脈，而是把焦點延伸到傘運沉寂後一連串政治變化：從傘運後期發生的「拆大台」爭議、「和理非」和「勇武」之間的路線分歧、本土主義、港獨思潮的興起、2016年的「魚蛋騷動」，多名當選議員被褫奪資格事件……等等。穿插於影片的是多個訪談，受訪對象包括戴耀廷、陳健民、周庭、周永康、張秀賢、黃台仰、藝術家黃國才等。

有別於當時相繼出爐的傘運電影，這套紀錄片並不以交代事情的演進發展為主要目的，其可觀性也非在於記錄運動中的戲劇性場面。相反地，它處理的內容相當複雜，訪談的內容也十分豐富，在保持分析距離的同時不乏感人的鏡頭。但畢竟，要精確敘說與評論雨傘運動轉趨沉寂那幾年的故事，難度十分之高。一個小時左右的篇幅，大概只能勾勒出一個討論大綱。影片的價值，或者只在乎引發傘運之後認真的反思和總結。

歷史危機積累爆發 貫串電影

不過，今次重看這個全新的版本卻別有一番滋味。影片開首以YouTube上的中共文宣片「興仔看世界」交代中共眼中「西方以中國為敵」的觀點，接上反送中抗爭的一連串震撼場面。再由回顧2010年香港民眾公開悼念劉曉波的鏡頭，對照學者德里克（Dirlik）關於中共為何對香港愈來愈具有敵意的解說，影片展開了一個「歷史危機」的視野。

這場「歷史危機」如何積累和爆發，成為貫串整部電影的問題意識。影片條分縷析，交代了佔中還未發生之前，市民如何堅持以和平抗議的方式爭取民主普選，以及到雨傘運動爆發，學生領袖在佔領場地親身闡述雖然他們堅持和平抗爭，但卻苦無成果的困局。繼後，導演分別與戴耀廷、陳健民、邵家臻等作深度訪談，他們給予這個困局一個清晰而豐厚的解說。

漸次，挑戰和平抗爭傳統的新力量現身，影片通過青年抗爭者黃台仰的故事，交代了「激進派」成長的心路歷程，鏡頭記下了從「魚蛋騷動」，到當選的議員被取消資格的幾個重要轉折時刻，預示稍後歷史危機的總體爆發。

記錄了抗爭者的天真與樂觀

不過，令這部電影動人的不是事態發展的流程，而是這個歷史舞台上不同角色之間的深情對話。導演以他具有強烈個人風格的剪接技巧，把分屬不同世代、抱持不同原則、對現實有不同判斷的歷史人物，交錯並置於電影的敘事空間。尤其珍貴的是，影片保留了一段泛民議員、佔中發起人與學生領袖及激進本土派黃台仰同場對話的有趣片段。雖然更有戲劇性的是，對話發生不久，黃台仰隨即改變主意，選擇流亡德國。

導演為這段跨世代、跨身分的坦誠對話，不循時序地精心剪進了個人訪談的不少片段，穿插其間，使這段對話加添血肉：既預示着一種歷史性的「復和」，也記錄了當時香港抗爭者仍然不欠缺的天真與樂觀。這種天真與樂觀，更在周庭鍥而不捨地試圖參與立法會補選的過程中顯露無遺，令人印象深刻。

不過接着下來影片的最後半小時，過去一年來那些暴烈的歷史時刻幾乎無間斷的衝着觀眾而來。無論是佔中學者們充滿智慧思辯的面容，還是傘運學生青年們臉上的稚氣，都一一在鏡頭前消失，該段落中只有民陣召集人岑子杰與張秀賢露面，滿臉焦慮地評註急劇轉化的時局。

悲劇感覺 非指向絕望

陳耀成的電影精於把帶有距離的智性、有時甚至冷峻的分析，寄寓於沉厚溫婉的鏡頭。無論是虛構敘事片如《浮世戀曲》，還是「回歸」的紀錄片如《北征》，都刻鑄着陳導演對香港歷史精神面貌變遷的關注。歷史對他而言，並不是意義充實、結構完整的整體，而是充滿錯置與縫隙、弔詭和反諷。

然而在《我們有雨靴》之中，筆者所感受到的，更多的是濃重的悲劇感覺，雖然這悲劇感覺遠非指向絕望。相反地，鏡頭前信仰堅定的知識分子和青年抗爭者，依然帶着希望。只是在暴力不斷的打壓底下，過去抗爭主體的繽紛姿采可能未能再現，只餘灰暗的色調、催淚煙霧中的迷茫。導演似乎也在抗議，歷史的危機也在剝奪着在鏡頭下找尋溫暖面容的權利。

這部重新剪輯的《我們有雨靴》，價值不在於記述了雨傘運動沉寂後香港的變化，相反地，觀眾可以視為反送中運動，以及似乎尚未有盡頭的漫長抗爭的「前傳」。從我們遑遑於應付「國安新時代」的當下而言，回顧「傘運」和「傘後」或者會被排除在「當務之急」之外。不過，前事不忘，後事之師，陳耀成的《我們有雨靴》卻可以提供一種既容智性反芻，也讓感性沉澱的光影紀錄，使我們不忘前事。在這個基礎之上，我們才容易輕裝上陣，重新出發。

文//安徒

編輯//馮少榮

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