醉生或夢死，與人道精神

時間又過了3年，周三便是回歸23周年。不單香港，世界也進入了全新的情狀，我請何陸陸再去維港兩岸拍一組新的照片。他成功趕及周六截稿前完成——在「港區國安法」「好可能會」審議的前夕。

審議前夕其中一個值得關注的風波，也標誌着新的社會情狀的一種摧毁勢力，而今次受威脅的是享譽國際的無償捐血制度。程展緯要算是民間捐血大使了，去年當發生警察圍堵理大時他於沮喪中也不忘呼籲獻血，由他向紅十字會力陳利害，有關如何看待和認識其中的人道精神，適合不過。另外，身在英國留學沉澱的黃靜訪問了曾經處身中大及理大參與救援工作的Dr Mann，有豐富戰地救援經驗的他，直指香港有人道危機。

此外，專研檔案寫過警政歷史文章的萬學賢訪問了中途辭任的前監警會國際專家組成員Clifford Stott教授，大家可以自行評斷這名「只曾留在香港四天」的學者的觀察有沒有相關性。

好了，今日再選，你會選醉生還是夢死？

編者話//黎佩芬

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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