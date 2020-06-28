醉生或夢死，與人道精神

【明報專訊】回歸20周年那時，展場除了一套兩張的泡沫維港照片，何陸陸還自釀了兩種啤酒，名叫「醉生」和「夢死」，供看展的人自選對飲。何解釋，醉生大概就是繼續生活在舊時狀態；夢死呢，則是選擇以清醒面對新的現狀。當時社會氛圍沉鬱凝滯，朋友家人戰友關係鬧得很僵（可參考今期「安徒行傳」寫陳耀成導演最新紀錄片的觀後感）。我好奇當年選哪款啤酒較多呢？他答說，夢死是一款偏多啤酒花，甘香苦味較重的IPA啤酒，「識飲梗係揀夢死」。
時間又過了3年，周三便是回歸23周年。不單香港，世界也進入了全新的情狀，我請何陸陸再去維港兩岸拍一組新的照片。他成功趕及周六截稿前完成——在「港區國安法」「好可能會」審議的前夕。
審議前夕其中一個值得關注的風波，也標誌着新的社會情狀的一種摧毁勢力，而今次受威脅的是享譽國際的無償捐血制度。程展緯要算是民間捐血大使了，去年當發生警察圍堵理大時他於沮喪中也不忘呼籲獻血，由他向紅十字會力陳利害，有關如何看待和認識其中的人道精神，適合不過。另外，身在英國留學沉澱的黃靜訪問了曾經處身中大及理大參與救援工作的Dr Mann，有豐富戰地救援經驗的他，直指香港有人道危機。
此外，專研檔案寫過警政歷史文章的萬學賢訪問了中途辭任的前監警會國際專家組成員Clifford Stott教授，大家可以自行評斷這名「只曾留在香港四天」的學者的觀察有沒有相關性。