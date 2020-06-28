當有人以無償為有償——給紅十字會的信

你好，我是一個恆常的捐血者，看見這句自我介紹，請你不要視我為老闆大爺，不要擔心我會繼續要求如果你不乜乜乜，我就不乜乜。所以請你不要緊張，不要手忙腳亂地急着解決投訴，而沒有真正把問題對焦，浪費了一次向市民好好講解無償捐血在香港的背後意義和價值。

香港早在一九五二年開始推廣無償捐血制度，過了多年的努力，香港發展成一處世界少數以絕對的無償捐血制而能自給自足的地方，捐血和輸血都是不用收費的。

聽說內地的獻血制度其實是一種血液投保／投資制度，捐血者五年內如要輸血收費可由六百元一包降至二百元一包，有些地方則還是有買賣血液，窮人靠賣血維生，商業的賣血機關關心利潤而不斷向窮人剝削，而忽略了當中的安全和道義，我們都聽過世界各地不少有償捐血所引發的社會問題故事。這些故事最後都不單是個體的不幸，往往更發酵成破壞整個血液制度的共同不幸，所以在文明的地方，我們都知道血液沒有替代品，同時也不應成為商品。

另一方面看，維護一個無償捐血制度也是透過血的交往彰顯平權世界的重要，在這交往中，應沒有一個人比另一個人尊貴， 沒有一個人比另一個人卑微。每個市民參與這無償捐血制度只有視大家為大家，一個命運的共同體，維持一種可持續的穩定血液供應，守護我們共同的存活契約。

所以你們的工作其實也是這些價值的推廣者，使人在個體的私利私慾中抽離連結到一個共同命運的想像。這角色很是核心，請不要因為跑數而使自己變成百貨公司的售貨員，扭曲成消費禮貌來討好客人，捐血者捐血是社會的責任，而非施捨。「 無償捐血」不單是指沒有人可用血換取金錢，也應包括不能用血換取權力，否則你們會忘記無償捐血制度背後建立「共同」的契約。這得來不易的制度在香港比任何政府任何政策更民主和平權。

最近警察捐血事件對我來說感到很是不幸，在過往的一年，他們過分的暴力使不少人流血披頭的畫面，我相信尊重人道權益的你們看到也和市民一樣很是痛心，我在此也要感謝你們多次在運動中提供人道的支援。真正走到前線協助的同事們一定會感受到人類的身體如何被警員粗暴地任意對待，不少像你們一樣的義務急救員被警察無理拘捕或阻礙人道救援工作。警察的行為和人道救援工作，在這一年一直發生了很大的衝突是不爭的事實。我告訴你，警察不是因為那個小飾物而感到害怕而拒絕捐血，他們的害怕是來自他們以為別人也會用他們的手法利用公權行使報私仇的暴力。他們自己做過這麼多的例子又怎會相信別人的專業操守？所以我是理解他們的恐懼是真確的，也是必然的，但是這些恐懼其實是他們的日常，飲凍檸茶時怕別人加尿，總是懷疑自己的子女被老師歧視……其實全部都是他們心底的孽債，這種「不安」不是紅十字會的責任，更不是你們能夠幫他們解決的，你們更不應為壓力來處罰沒做過什麼的無辜同事，因為這只會遠離我們共同平權的價值。

其實如果警察以自己的標準不相信別人的專業，就請你們不卑不亢地叫他們不要捐就可以了，又或和所有人一樣除下制服以公民身分去捐就可，你們毋須為還未準備好進入一個平權互助共同的警察多做什麼……如果你們還是要到警署，按緩急先後來說，應先向他們介紹什麼是人道價值和說明人道救援工作應有免於恐懼的自由。否則我可預視下一次警署捐血活動，只會是貌合神離的平和，捐血活動只是沒有感染力的公關show。

最後我要感謝你們多年的工作，為我以前有病的親人提供完善的捐血制度，也請你記起以往無數次血庫缺血的時刻，香港總是有一羣相信這「無償捐血」價值的市民，出現在各區捐血站互相支持，我期望你們能視這些為你們能獨立堅守原則、守護價值的勇氣。

祝工作愉快 程展緯

編輯//蔡曉彤

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