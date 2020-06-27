40年無名小廠 見證工業區變遷

300多呎「廠房」 製作小樽蓋

崇安街及與之平行的一截榮光街，是市建局兩年前拍板的重建項目。由於此項目較鴻福街一帶稍遲頒布，商戶尚未收到搬遷的「最後通碟」，暫時仍可繼續經營。在一間沒掛上招牌的地舖，找到69歲的區先生，和陪伴他近40年的製樽蓋油壓機。平時藥油、藥丸樽的鮮橙紅色小蓋子，正是由這部隆隆作響的機器而來。「幫白花油加工啦，還有紅花油、驅風油等。（機器）可做出幾十款蓋子。」儘管廠房陳舊、不少物件蒙塵，但油壓機仍運作如常，一天能生產上萬個樽蓋。

這300多呎的地方，與其說是地舖，更準確來說是區先生的「廠房」。區先生憶述，樽蓋廠本來由上手老闆在1960年代創立，其後他移民，區先生就在1983年用數萬元頂手。他曾在土瓜灣區搬過兩次，最終落戶榮光街，「上手租客『托水龍』走了，我一租馬上開24張支票給業主，1個月1張。這兒租金比鴻福街還便宜，現在也不用1萬元月租」。

1980年代尾至1990年代頭，樽蓋廠最風光，區生曾聘請過3個員工，共有4部樽蓋機。廠外街道，也是墟墟冚冚，水泄不通，「燒焊、電鍍、手作仔、賣豬紅，立立雜雜乜都有，路都行唔到」。街坊即使下班吃過晚飯，仍愛聚腳街頭吹水。區先生見盡街貌變改，幸好仍有一班麻將腳在左近，大家不用開工時，就在與樽蓋廠一板之間的小室內打牌消閒。

面臨變遷 見步行步

多年來，曾有朋友邀請他到東莞設廠，但他統統婉拒，「初時大家一窩蜂上去，是賺錢的，但做了三五年不也是死？員工一學懂手藝就另起爐灶，甚至撬客。租金加、人工加，最後10個人有9個賠，損手爛腳回來」。他小聲地說，他說自己小時候也從大陸來港，早知上面營商環境如此。不過在榮光街捱了數十年，這回輪到他面臨變遷，他自言沒有打算，見步行步，只可惜2018年宣布重建後有好幾個老街坊接連過身，「他們年紀大，都不知要搬去哪兒，也許會影響心理健康吧」，區先生幽幽地道。