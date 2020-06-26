工作坊 亂局中play the problem 劇場計劃尋找迷失童心

「前年初左右，香港發生許多年輕人自殺事件。作為劇場人，我可不可以做些什麼？」甄詠蓓說，她很快想到David Glass。說及跟大師的緣分便要回到1997年，David Glass在英國劇場界坐擁名聲，剛剛參與一個改編費里尼電影《露滴牡丹開》（1960年）的音樂劇。然而他感自己走進死胡同，一下子決定離開，踏上亞洲遊歷之旅。其間他在香港舉行戲劇工作坊，目睹受回歸衝擊的一班年輕演出者，包括當時就讀演藝的甄詠蓓。

拿掉一切 由人性出發

「3個月的浪遊之旅，去了很多地方，如柬埔寨，又在菲律賓當露宿者數天。然後我便決定，孩子要有他們發聲的空間。」David Glass說。因疫情未能訪港，隔在電腦另一方訪談，他說話鏗鏘充滿感染力。憶起創立The Lost Child Project，首站選址越南，其實跟他的童年有莫大關係。1950年代末生於美國，童年正值民權運動及反對參與越戰時，跟隨父母一同上街而受到影響。他說：「小時候不明白越戰的複雜，但我記得有人在此戰爭受盡苦，所以有種很強烈的感覺讓我去越南。」無家、殘障、貧窮的兒童，跟所有人一樣有演出的能力，但未必有機會。他在越南為30名聽障兒童舉行工作坊及戲劇練習，讓他們勇於表演，衝破一貫社會標籤。其後他走過共22個國家，包括老撾、印尼、巴西等，超過1萬名流離失所的兒童曾參與計劃。

打破界限走入不同社區，回想學習戲劇的路途，David Glass說自己本來就是個頑皮學生。學習時期，社會及劇場對他而言等於「在台上和平地念台詞，是優秀但沉悶的」。因此，約17歲時他開始學跳當代舞，惟自感天分不足而未有繼續，便赴法國讀戲劇。1977年，他在巴黎跟隨前衛戲劇家Grotowski（1933至1999年）投入實驗工作坊。Grotowski在1960年代提出革命性的「貧窮劇場」（poor theatre）理念，認為劇院、燈光、服裝、布景等掩蓋劇場根本，表演者軀體及表達才是要素，對觀眾的情感要求也很高，甚至會挑選觀眾。David Glass說：「Grotowski說過劇場應該把一切拿掉，由你自己出發，而唯一需要存在的基石就是你的人性，這影響我很多。」他笑說，自己往往廣納百家的理論，在多年來建立其「實踐劇場」的方法。

花占餅勾起童年味道

基於The Lost Child Project的經驗及精神，甄詠蓓展開「動戲．童迷香港藝術計劃」，她說：「走失了的，也可以是內心的那份童心。」邀得David Glass來港，去年1月、5月分別舉行工作坊，除舞台工作者參與，亦有社工、治療師、教師等，一同探索個人與社會關係。同年盛夏迎來就《逃犯條例》修訂爆發的社運，甄詠蓓後來於社交平台發帖表示，不同年齡背景的人均受到衝擊，而年輕人肩負重任而受到龐大壓力，希望透過藝術「在亂局中站穩，在迷霧中眼睛看不見的，要用心去看」。因此，他們在12月舉行第3次工作坊，進一步招收年輕人及相關工作者參與。David Glass有一句名句是play the problem，英語中的play可以是玩耍、演戲、參與等，他接道：「現實社會有萬千困局，藝術不是要去解決問題，亦非輕視問題，而是如何演繹那個問題。」

那麼，如何變回小孩，如何「玩」？形體是其中一環，David Glass說：「我不知自己有沒有靈魂，但肯定有個身軀的。你的手用來做什麼？最初用來把食物放入口，現在用來打電腦，就是如何控制事物，你的腿用來探索，你的眼可以哭泣。明白你的身體，就等於找到萬物的意義吧。」思考之前，先找回情緒及身體的主導權，有時或有意想不到的效果。跟其中一名學員、教育劇團「一路青空」藝術總監歐珮瑩聊過，她記得有一課是各自帶一款小時最愛的零食，上課時David Glass請大家閉眼躺着，聽音樂及靜下來，並把小吃放入口細味，之後起來玩耍。她說：「那次我帶了花占餅，一放入口好神奇，自自然令你不用去『扮』小朋友，而是個味覺勾起一些久違感覺，你就會做些傻氣的事。」

唐詩詠創作成長故事

由工作坊起步至今，不同小組生出各自的創作表演，即將在大館舉行共11項活動，因應疫情分別採用即場及網上直播形式舉行。當中「私密故事系列」、「我們的系列」分別由個體及年輕人處境出發，例如歐珮瑩帶領年輕人上演《相見好……還是不如不見》探究家庭關係；演員唐詩詠罕有談及母親，創作一個小女孩的成長故事，漫漫長夜與馬戲團的獅子、大象、鯨魚相伴，並化為一部動畫短片作品。甄詠蓓娓娓道出故事的魔力：「每人都有自己的故事，特別的是故事有個距離，不是來訓導你，而是投射自己入去。亞里斯多德曾提出希臘悲劇的catharsis（宣泄、淨化作用），透過聽別人故事，你或發現大家都有差不多痛苦，差不多的快樂，即是，我不是孤獨的。」

「創作起點源於一個問題，人為什麼會寂寞。」導演李頊珩說，其作品《老而不，Stay in Touch》探究兩代人如何看待寂寞。團隊分別邀請4組不相識的年輕人及老人家聊聊此問題，創作成員陳筠而發現後者很少談及「寂寞」二字，多數形容相關人生經驗為平常，或是更關注日常生活的運作：「他們會令我感到寂寞是個很摩登的概念，彷彿是近年現代人及媒體不斷提及，才會出現。它令我反思此個詞會否太籠統，有時那大塊感受，未必是寂寞，而混合很多東西吧。」作品分為短片及劇場演出，後者由4名演員及1名年輕人演出，約半小時間穿插早前對談錄得的聲音片段。李頊珩表示，作品不是要比對哪代人想法較佳較可取，而是透過呈現不同看法，重新理解何謂寂寞，各人可從中找尋啟發。

要說自己的故事，談何容易？通常得到的回應是「有咩好講吖」，亦不知從何說起。甄詠蓓認為，這是因為人們沒機會及平台真正表達自己，她說：「別人不能複製你的經驗、感受、人生，所以故事是公平的，每一個都很獨特。」聽罷，David Glass便分享一個課堂練習，或者讀者們也可試着玩。他請學員分組一對一坐，並注視對方雙眼，他說：「想想，地球及人類的文明用上8億年演化，去到此時此刻此個你們身處的房間內，如渺小的機率，都給你們走到此步並遇上，那本應是沒可能的！這根本是奇蹟，那麼你便會發現，這一秒可以是多麼神奇。如果對方問起你的故事，就抓緊你人生任何一瞬，由此開始說就是了。」這個練習不禁令人想到，周日找某個好友，掏心掏肺或認真地聊一次天，是否可算得上一場「劇場作品」？大師笑着點頭：「是啊。不要把劇場只限在劇場，它是跟生活很近的。我曾跟隨另一位戲劇家Augusto Boal學習，他提出spect-actor的概念，我們全是集觀眾（spectator）及演出者（actor）一身，演活不同身分。」

「在此等故事之間，我們不是完全不一樣，亦不是完全一樣，卻正正就是這些很細微的不同，令世界多樣。」David Glass說。除連串表演及直播，團隊亦會舉行公開論壇，探討「創意公民」的身分，盼將世界拉得更近。他認為，現在是前所未有需要劇場的時代：「香港正在面對艱難的時候，而它面對的事情其實是跟全世界有所連繫，就是人民要有其聲音，年輕人要有其聲音。藝術是在問『我是誰』、『我們怎樣了』、『我們如何關心年輕人』，那即是一些最核心的事情，人性吧！」

動戲．童迷香港藝術計劃

日期：6月28日至7月14日

（《相見好……還是不如不見》、《老而不，Stay in Touch》將在7月11日賽馬會立方現場演出，觀眾需預先網上登記）

查詢：www.taikwun.hk

文：劉彤茵

編輯/蔡曉彤

美術/ SIUKI

電郵/culture@mingpao.com