◆材料：

雲呢拿條 1條

忌廉 400毫升

白朱古力 200克

雪藏酥皮 1塊

糖霜 少許

黑朱古力條 裝飾用

魚膠啫喱 30克

（魚膠粉、水比例為1:6，混合後，以微波爐加熱，攪至魚膠完全融化，待涼，冷凍至凝固即可）

◆做法：

1. 雲呢拿取出籽（圖F），留起莢。焗爐預熱至200℃，Panini機亦先預熱至200至220℃

2. 忌廉、雲呢拿籽和莢，煮熱至70至80℃，稍為起泡即可，取出莢

3. 大碗內放入白朱古力、魚膠啫喱，再加入雲呢拿忌廉，先靜置1分鐘，再攪拌至朱古力完全融化，或以手提攪拌機打勻（圖G）

4. 放進雪櫃冷藏4至6小時，取出後，以廚師機或打蛋器，將白朱古力忌廉打發至鬆軟，約1至2分鐘，倒進唧袋內

5. 冰凍酥皮放在Panini三文治機內（圖H），以200至220℃烤5至6分鐘，直至表面金黃。取出後，一面灑滿糖霜（圖I），放進焗爐，以200℃烤3分鐘，其間轉盤一次，以確保全面金黃，取出待涼，切成長方形

6. 準備3塊長方形酥皮，在酥皮上唧上忌廉花，唧滿1塊，蓋上另1塊，再重複步驟唧花，最後蓋上第3塊，像三文治狀，豎起，唧上白朱古力忌廉作裝飾，放上黑朱古力條（圖J），即可

● 小貼士

‧ 酥皮要保持冷凍，有需要時才取用，否則酥皮內的牛油會很快融掉

‧ 用Panini三文治機烤酥皮時，不宜壓得太緊，讓酥皮的千層能發起

‧ Holger認為使用大溪地出產的雲呢拿條效果最佳

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