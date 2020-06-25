黑白夏裝 探索未來城市

近10年品牌卻有極大轉變，與神級板仔潮牌Supreme不時推出聯乘系列。品牌能成為時尚潮流，更有賴一衆日本設計師如Sacai的阿部千登勢、Junya Watanabe MAN的渡邊淳彌的聯乘，並將它引進巴黎時裝周的天橋上。而香港人較為陌生的日本品牌HYKE的設計師吉原秀明，與The North Face已經連續4季聯乘。前兩位日本設計師都有非常濃厚的日式解構風格，將The North Face的功能融入設計中；後者則把品牌硬朗的感覺轉化為略帶禪意的簡約柔美，修長飄逸的衣服線條令人印象難忘。

若要取功能與時尚之間的平衡，品牌其中一條支線系列The North Face Urban Exploration會是不二之選。Sacai當年就是與這條支線聯乘，而每季支線亦會與新一代明星級設計師倉石一樹推出Kazuki capsule collection，因此亦令系列沾上日系風尚。

2020春夏以The Future City為主題，推出Capsule 05 — ABS Vest Reimagined膠囊系列，向ABS Vest機能背心致敬。ABS Vest是2012年品牌與德國著名安全氣囊製造商ABS的合作企劃，推出首件高山滑雪巡邏隊和極限滑雪運動員專用的「雪崩安全氣囊系統」（Avalanche Airbag Safety System，簡稱ABS）機能背心。設計融入ABS安全氣囊，當使用者不幸遇上雪崩，可即時展開氣囊，宣稱可以免身體受積雪覆蓋減低遇難風險。背心備有8個可容納不同裝備的前袋，尺寸亦適合在雪衣外層穿著，防水保暖。

微孔技術纖維布料 透氣排汗

Urban Exploration對ABS Vest重新想像，將之作為城市探索的夏裝，採用嶄新的airflow微孔技術纖維布料，令系列輕量強韌，同時提供透氣及排汗功能。這款具彈力的布料同時具備速乾、防紫外線以及抗菌效能，確保使用者在炎熱潮濕的天氣下依舊能保持乾爽舒適。整個系列以充滿時代感的寬鬆剪裁結合功能多口袋設計，為炎夏帶來時尚的城市造型。

查詢：The North Face Urban Exploration 太古廣場店 2431 0833

文：John Wan