艷麗衣飾注入正能量 趕走烏雲

提起高調浮誇的品牌，大家一定會想到Versace，而品牌的印花又在其華麗元素中最為突出。當然很少人能駕馭全身head to toe都是浮華印花，這種穿法還是留給舞台上的歌星名人，平常穿著總得收放自如，例如全身黑色造型外披上一件印花恤衫，對比效果能顯得不落俗套；又或者穿上印花裙，再從印花中找來同一色調淨色上衣配搭，tone on tone令造型不至過分高調，且流露一點點穿搭心思。

最近Versace推出的夏日限定系列，當中印花圖案就以傳統茛苕葉為主體，茛苕葉裝飾廣泛出現在古希臘建築中的立柱柱首，既優雅別致又配合品牌美學風格。系列印花圖案上有金色的茛苕葉，亦有些是天馬行空地配上斑點獸紋，底色則是鮮艷的黃、綠、橙和藍綠等亮麗色調的棋盤格紋。系列除男、女及童裝外，亦備有泳裝及涼鞋。

素色系衣服配鮮艷手袋 展現嬌美

若沒打算將艷麗印花穿上身，也可在素色系衣服配上用色鮮艷手袋，品牌近期推出Versace Ginkgo限量手袋系列，以另一種植物當印花主角，將銀杏葉糅合到品牌經典元素。銀杏樹有「活化石」之稱，壽命可達3000年以上，而已發現化石可追溯到2.7億年前，因此被賦予持久堅忍意思，心形銀杏葉亦代表堅貞的愛情，寓意多多。系列包括多個袋款，如品牌近期大熱的Virtus手袋，其金色V字開合扣配上粉紅色的銀杏印花，效果尤其嬌美。

■查詢：Versace 中環店 2561 5018

文：John Wan