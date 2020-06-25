毛孩紮紮跳 不愛望鏡頭？ 寵物攝影8招 輕鬆捕捉趣臉

重溫一張照片，可令你發笑、令你感動，因為照片能說故事，勾起你的快樂回憶。寵物攝影師Cass Shing-Biegala的作品便有這種威力，把寵物日常故事一一記錄，滿載主人與寵物之間的愛。Cass在香港長大，數年前移居波蘭，與丈夫在國家森林公園邊陲購了一片土地，親手建立心目中的「身心靈自然生活村」；每年回港兩次參與寵物拍攝工作，踏上寵物攝影之路，因她感到：「拍攝人和寵物之間的感情是很療癒的事！」Cass近年更開設一對一網上教學，教授寵物攝影技巧，根據寵物性格及主人家居佈置，提供拍攝靈感及指導。另一名香港寵物攝影師Rolan是愛狗之人，因與香港導盲犬協會合作替不同小狗拍攝，漸漸培養了寵物攝影的興趣，對拍攝小狗有一套心得。

拍攝寵物不容易，幸近年一些相機及手機加入了動物眼睛對焦功能，提升拍攝中焦率；但不論使用什麼拍攝器材，兩人均認為，只要學會一些技巧，勤加練習，自然拍到好相片。

◆寵物拍攝8大招：

1. 嘗試了解寵物心情

「嘗試了解寵物心情，你會更容易拍到感情細膩的相片。」Cass說。

跟寵物拍照，牠們可能別過臉、走開，甚至發脾氣。Cass認為：「我們要尊重寵物也有自己的心情、性格和喜好，嘗試放慢心情，感受牠們怎樣用看、聽和聞去感受這個世界，不妨躺在牠們身旁，想像牠們在想什麼，會對哪些小事或動靜有反應。當對寵物有一定了解，有助捕捉牠們不同的瞬間。」此外，Cass建議主人多跟寵物玩耍，「當牠們玩得忘形時便會忘記鏡頭存在，這時就有機會捕捉牠們開心表情或難忘時刻」。另外要避免鏡頭太接近寵物，令牠們感到不自在。

2. 揮動陌生物品引注意

貓狗不聽話，拍攝時不望鏡頭？Cass建議主人一手拿着手機或相機，一手拿着寵物陌生或會發出聲響的物品，快速揮動幾下之後放到鏡頭後。由於貓狗對快速移動東西很敏感，會因好奇或危機感而盯着它，寵物望鏡頭之時主人就趁機按下快門。

有些主人會用零食或玩具引導狗的視線，惟Rolan不建議，「牠們看到心頭好時會過於興奮，難以平靜下來。建議當牠沒為意時，準備好相機對着牠，然後突然用一把奇怪聲音喊一聲，牠們會因為好奇而望鏡頭，主人抓緊這瞬間拍攝」。

3. 井字構圖交代故事

多利用不同角度，如寵物視平線或更低角度，拍攝牠們頑皮、生氣、發呆、懶洋洋、哀求零食的表情，或有意想不到效果。

構圖上，可用井字構圖，在腦海中（或透過相機設定）將相片平均分成9格，如一個「井」字，寵物置在4個交叉點之一，利用畫面其他位置交代相片故事。Cass表示，「如寵物站在廚房等待主人給零食，相片左邊交叉點是寵物，右邊拍到廚房零食，相片便能交代牠為何有這個表情」。

4. 把握窗邊自然光

窗邊是理想的拍攝地方，自然光讓相片看起來柔和自然。Cass表示：「留意家中陽光什麼時候最柔和，把握機會在那時拍攝。當寵物坐在窗邊時，沒有受光的一邊臉會較暗，這時可利用一些小道具補光，例如牀單、A4紙，或用錫紙覆蓋A4大小的卡紙，放在寵物不遠處，調校擺放位置，直至陽光能透過道具反射光線在寵物臉上補光。」

5. 尋覓拍攝靈感題材

Cass說：「令主人感動的相片，通常是一些值得珍惜的時刻。」留意寵物什麼時刻讓你感動，以此作為拍攝題材。此外，家中不同道具，如牠們喜愛的零食、玩具，使用的毛巾、牀墊等也是拍攝靈感或題材。

Cass提議主人嘗試拍攝寵物身體特寫，如手板、尾巴、耳朵、肚腩等，「拍攝時很療癒，回看照片時也會心微笑」。

6. 用手機快速selfie

愛寵不懂望鏡頭，如何自拍？Rolan提議將手機調至自拍模式，「走到寵物身旁，留意牠們正在往哪裏看，然後迅速把手機放到寵物前，自己也望鏡頭，然後快速拍攝」。在牠們未反應過來，你已成功跟牠們selfie。

如到陌生地方拍攝，有些狗會對周遭環境感到好奇或害怕，Rolan建議主人帶狗走一圈，滿足牠的好奇心之餘，也會因熟習了新環境而放下戒心，讓拍攝較為容易。

7. 跑幾圈捕捉狗狗笑臉

狗狗望鏡頭笑的照片如何拍攝？Rolan分享，「狗狗覺得熱便會伸出舌頭，看起來像一副笑臉。主人可帶牠跑幾圈或跟牠玩，牠們感到熱時就會伸出舌頭；另一妙招是抱着牠，跟牠面貼面，很多狗喜歡這樣而露出笑臉，拍出來的照片很溫馨」。

8. 事前構思準備

一些相片要事前構思，Cass舉例：「例如寵物在下午4、5時會在窗邊發呆，主人在4時前就要留意這位置的光線變化，思考相片構圖、背景及拍攝角度，移走背景雜物，準備相機或手機，試拍一兩張看看是否滿意，待寵物埋位便開始拍攝。」

寵物反應迅速，有時要預測牠們下一步，在特定位置準備拍攝。Cass說：「例如貓咪玩得疲累後會從枱上跳下來，主人如要拍攝牠着地一刻，就要預計牠跳下的角度，並在着地前半秒至一秒按下快門，否則便可能拍不到。」

文：李佩雯

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

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查詢：Cass寵物攝影作品 shingcass.com

Rolan寵物攝影作品 rolanchustudio.com