人氣咖啡店加持 be a queen

麻雀雖小 五臟俱全

Page148屬精品酒店，房間面積不算非常大，但每個細節都經過細心考量，如每個房間都配置了小米的空氣淨化機、Marshall藍牙擴音器以及澳洲天然護膚品牌APPELLES用品，可說是麻雀雖小，五臟俱全。酒店之前推出的幾個staycation套餐都大受歡迎，所以決定延長優惠期，包括女士最愛的「Be a Queen女皇之旅」及「Brighten Me Up閨密住宿優惠」等。以前者為例，優惠除包括豪華園景客房1晚及延遲至晚上6:00退房外，還送上護膚禮品，亦有送早餐到房的服務，讓大家真的感受到be a queen的魅力。

■Page148「Be a Queen女皇之旅」

周末住宿優惠

日期：6月26至28日；7月3至5日、10至12日、17至19日、24至26日、31日入住

價錢：$698（2人1房價錢），另收加一

內容：

．豪華園景客房1晚住宿，免費延遲退房至晚上6:00

．澳洲天然護膚品牌APPELLES潤唇膏和護手霜1套

．客房內提供2人分量Page Common早餐等

地址：尖沙嘴柯士甸道148號Page148

查詢及訂房：2132 6108