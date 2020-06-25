留港度假 高空泳池歎世界

暢玩兩日一夜 76樓享日光浴

Staycation是英文stay＋vacation，根據劍橋英語詞典的解釋是「在家中（或附近）度假（而不是到別處旅行）」，簡單來說，就是在家裏附近的地方享受假期，而不是飛到別處旅遊。對外國人來說，他們的地方大，有許多景點可以探索，但身處熱鬧的香港，地小人多，許多人便選擇入住酒店，游水做spa吃一頓好的，享受一個舒服簡單的假期。

很多人選擇staycation酒店時，首先會留意客房，其次便是泳池，因為只要有個設計美觀的泳池，便足以消磨大半天。

提起泳池，W Hotel的室外泳池WET應算是本地酒店中的數一數二。它位於76樓，是全港最高的室外泳池，一邊可俯瞰尖沙嘴及東九龍一帶，而按摩池和池畔酒吧WET DECK的那邊則可眺望港島景色。開揚景觀的背後是樓高兩層的馬賽克牆壁，以黑和灰作主色調，在藍天之下更為突出。在那裏每個角度都能拍出優美的照片，難怪酒店定期舉行池畔派對，更推出純粹享用泳池和池畔酒吧的套餐。不過要玩得盡情，當然是選擇住宿套餐，隨時隨地在76樓緊貼陽光。

翌日黃昏才退房

酒店新推的「夏日狂想住宿套餐」適合2人同遊，每人付約1000元，便可享有早餐、水療優惠及不一樣的游泳享受。入住時，先來一杯含蜂蜜的火龍果芒果汁作為welcome drink，宣告幸福之旅立刻開始！W Hotel的設計以「魔幻森林」為主題，每間客房門前都有書本造型的門牌和門鈴，令人猶如走入童話世界之中；入住的奇妙客房空間亦不小，閨密二人同睡亦綽綽有餘，還可呆在沙發上看電視呢！延遲退房至翌日晚上6:00亦是另一吸引之處，入住期間除可享用室外泳池，還包括池畔酒吧的W招牌雞尾酒及滋味小吃拼盤，色彩繽紛的小吃擺盤和陽光是最佳配搭，拍下靚靚照片，用「歎世界」來形容也不為過。

雖然酒店鄰近大型商場，但要吃好東西，不出酒店仍有好選擇。位於6樓的WOOBAR最近推出了一個非常適合女士養生的「活力狂想下午茶」，當中多款茶點均是以東方養生食材糅合西方烹調手法創作，如含有桃膠及雪耳的特飲，或採用具抗氧化功效的洛神花和芝麻製成的蛋糕，擺脫大家對下午茶一般都是多糖油膩的印象，當中具有保健功效的食材，最適合閨密一同分享。

■香港W酒店夏日狂想住宿套餐

日期：即日至9月15日

價錢：$2300（2人1房價錢），另收加一

內容：

．奇妙客房1晚住宿，免費延遲退房至晚上6:00

．2人早餐

．WET池畔酒吧2人用套餐，包括W招牌雞尾酒及滋味小吃拼盤

．bliss水療中心$500水療消費額可用於指定水療療程等

查詢及訂房：3717 2992

■WOOBAR活力狂想下午茶

日期：即日至8月31日

時間：每日下午3:00至5:30（周六日及公眾假期下午2:00開始）

價錢：$488/2位，周六日及公眾假期$638/2位（附送雞尾酒或氣酒兩杯）；另收加一

查詢及訂座：3717 2889

地址：九龍柯士甸道西1號

文：顏燕雯

模特兒：Emily、Becky、Hitomi Hitomi

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com