疫市競投策略 主石珠寶款式較保值

從日常佩戴款式入手

「疫情下買家心態可能會保守，但唔代表唔會買。最近收到不少查詢，似乎大家都心癢想買東西。」拍賣行天成國際珠寶部主管黃啟梵說，除款式要靚外，客人還有其他考慮。「在疫情下，就算付出數萬元也想買到保值的東西。」她介紹一些值得留意的款式和礦石種類。

在有限預算下如何選擇物超所值的款式呢？黃啟梵說有主石的款式較保值，因其主要價值在主石本身，可拆出來變賣。「新手多數從價值約10萬元、有主石的款式入手。除適合日常佩戴亦方便變賣，可逐步『升級』成更貴重的款式。」不過，原來切割方式也有市場考慮。「相同卡數的寶石，用梨形切割會比圓形看起來更大顆，較受市場歡迎。」她說品牌珠寶具承托力，Cartier、Buccellati等有不少支持者。不過門市出售的新品款式推陳出新，當變舊款後隨時有機會跌價。她說拍賣珠寶按二手市場分析而估價，一兩年內不會有太大波動，大概可預測未來價值。

挑選非主流礦石

「鑽石，還有紅、藍、綠寶石，一向是買家首選，但其實貓眼石亦很罕有，與前面幾款合稱為五大寶石，值得大家留意。」黃啟梵說今季一對14.03卡貓眼石耳環估價約8萬多元。「貓眼石中央有條亮麗的直線，線條筆直、左右空間對稱的款式價值較高。」另外，她指石榴石也是不錯的另類選擇。「今季有款鑲有5.03卡石榴石的戒指，估價約9萬多元。」她說石榴石一般色水靚、淨度高、火光好。「2卡以下通常用來做配石，這款逾5卡很罕有，今趟『妹仔大過主人婆』反過來成為主石，由紅寶碎石為它作配襯。」

相比起來，祖母綠（綠寶石）雖是買家首選之一，她提醒大家，同樣是祖母綠，但不同款式的價格可以有天淵之別。「今季有對2.71及2.42卡哥倫比亞祖母綠耳環，估價約5萬多元；5.9卡梨形哥倫比亞祖母綠戒指則估價約8萬元；而10.07卡的圓形哥倫比亞祖母綠，估價可逾150萬元。」她解釋，逾10卡的祖母綠較少用圓形砌割，因為會消耗較多石材，所以極珍罕，估價自然也以幾何級數上升。大家可以按照自己的預算，挑選適合自己的心水珠寶。

◆香港珠寶及翡翠春拍

預展：7月4至6日

拍賣：7月7日

地點：中環花園道1號中銀大廈30樓 天成國際

查詢：2150 0700 或電郵至：info@tianchengauction.com

（參加拍賣及預展需預約）

網址：www.tianchengauction.com

■ 新手貼士

(1) 看預展試戴

可要求在飾櫃中取出拍品試戴，合襯才考慮競投。

(2) 讀圖錄

每場拍賣約有140至200件拍品，圖錄有詳盡資料。

(3) 價格光譜

過千萬元的款式極罕，是高端客爭奪目標。但其實20萬元以下的款式更多，適合新手競投。

(4) 價錢分水嶺

3、5、8、10卡是寶石價錢分水嶺，縱使分量接近，8.01卡的估價會比7.8卡估價高很多。

(5) 佣金

成交後買家要給拍賣行支付成交價20％佣金。

(6) 競投策略

可經電話或書面委託競投，但要留意其限制。以書面為例，若就某拍品訂立10萬元為最高競價，叫價超過10萬元後職員會停止協助競投。

(7) 付款

成交後買家會收到付款通知書，100萬元以下的拍品可用信用卡付款，以上則要經銀行轉帳或支票付款。客人可委託珠寶托運公司送貨，但要付保安費。

文：呂瑋宗

編輯/ 陳淑安

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com