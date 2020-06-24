超輕薄喇叭：11mm超薄喇叭 輕裝唱遊盛夏

體積如6.5吋手機 可放褲袋

稱得上流動無線喇叭，用家最關心的便是其體積及重量。Lenovo今次由電腦跨界推出700超薄型藍牙無線喇叭，可說有十足的驚喜，因為其面積只有165×75mm，機身厚度亦只有11mm，相比具有6.5吋屏幕的Samsung Galaxy A51（158.5×73.6×7.9mm），體積也只是較為大一點。更值得一提的是，這個喇叭的重量只有145g，相比A51的172g還要輕，就算放入褲袋帶出街使用，也不會成為負擔。

播足12小時 有限度防濺水

體積合乎用家期望，之後便考慮音質，由於機身以超薄式設計，所以主要是放在枱面播歌為主，廠方也特別加入360度擴散音效設計。實際試聽時，它不像一般流動喇叭聲音迎面而來的感覺，反而像分佈在環境之中，感覺較為柔和，就算開至最大聲量亦沒有拆聲。其高音音質算不錯，低音輸出則感覺偏弱。值得一讚的是機體在如此輕薄下，也設有NFC功能，用家只需用支援NFC的手機一拍即可配對，十分方便。

700藍牙無線喇叭支援藍牙5.0制式，向下兼容舊版本藍牙；若手機支援新版本，連接會更穩定。喇叭亦可用USB Type-C傳輸音樂，支援Windows 7、Windows 10、Android及iOS；若想連接Mac機，只可透過藍牙來連接。由於要顧及單元空間，其內置電池容量只有2430mAh，相比不少手機都小，但仍能為喇叭提供約12小時的播放時間。機身不設防水功能，只提供IPX2保護，可阻擋垂直至15度角的噴灑液體，戶外使用時需多加留意。

■Lenovo 700超薄型藍牙無線喇叭規格

頻率範圍：220Hz至20kH

體積：165×75×11mm

重量：145g

售價：$1199

查詢：2516 3902

文：勞耀全