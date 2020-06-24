身體都感受到壓迫低音 跨界喇叭 音質先行

玩開音響的用家，可能會覺得聯乘產品大多是「借名」推出，實際音質只是「雷聲大雨點小」，但今次聯同Huawei推出的Sound X，Devialet的參與度明顯較高。Devialet在音響界的年資不算深，但自從在2014年推出首款Phantom無線喇叭之後，可說在音響界打出名堂，除了其體積細卻能模擬出環迴立體聲效果之外，更重要是其強而有力的重低音效果，能同時滿足聽歌及看電影的需要。它在音響的開發工作，比不少傳統音響生產商發展得更快，現時已持有160個與音響相關的專利。

既然說到今次Huawei與Devialet有更深入的合作，在喇叭中當然少不了加入Devialet的音響專利技術。Sound X雖然採用近年較為常見的圓柱形設計，不過在喇叭的兩側對稱位置，分別設有大型的低音喇叭輸出。這個設計正正是出自Devialet的Push-Push對稱式聲學平衡設計，亦是Phantom系列最引以為傲的低音來源。其最大好處是透過對稱低音喇叭來抵消音波反射，以避免功率太大產生共振，因而引發不正常的雜音。

法國新貴當家技術完美演繹

由於一般一體型的喇叭（內置高中低音）不像另設獨立低音喇叭的系統，可以在獨立低音喇叭上加入減低共振的裝置，Push-Push對稱式聲學平衡設計正是為解決這個問題而設。而受惠於系統，Sound X低音喇叭的總功率達到60W，更可將聲壓提高至93dB，當用家聽低音音效時，身體也能感受到更強烈的壓迫感。此外，這個喇叭亦特別加入Devialet開發的SAM增強技術，這個技術能實時處理音訊，以確保喇叭能用盡最高功率輸出；配合以磁性稀土製作的低音單元，既能保持低音的強勁，亦能保留其細緻度。

6單元發聲 近牆可模擬5.1聲效

至於對中高音有要求的用家，廠方亦在喇叭的底部設有6個中高音單元，擺位上每個單元向不同方向發聲，配合廠方的音效算法，能播放出360度的環迴音色，如果放置位置近牆，更可模擬5.1環迴立體聲效果。廠方為了令音色進一步提升，亦會針對每個方位的中高音喇叭作出調整，以達至更純淨的音質。

NFC一拍連接手機播歌

音色以外，廠方亦特別為喇叭加入更多智能功能。機頂設有RGB三色燈、輕觸按鍵及動態感應器，用家只要用手在機頂上方輕輕一掃，RGB三色燈及按鍵背光便會自動開啟，而當用家用手掌蓋在按鍵位置上，便能立即啟動靜音。另外，機身亦特設NFC功能，用家以支援NFC的手機一拍機身，即可連接播歌，也能把手機Wi-Fi資料傳到喇叭，令喇叭與手機連接相同Wi-Fi，以更快速度傳送更高質素、更大容量的高清音樂檔案。

■Huawei Sound X規格

單元數目：1.5吋×6（中高音）、3.5吋×2（低音）

體積：165（直徑）×203mm

重量：約3.5kg

售價：$2199

查詢：8128 8810

文：勞耀全

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

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