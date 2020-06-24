愛心蝴蝶 穿梭分秒間 新舊工藝結合 應對時代轉變

大秒針顯示是Jaquet Droz一直以來的標誌設計，品牌最近推出新版41毫米Grande Seconde Skelet-One鏤空腕表，可說是顯示品牌近年創新的決心。新表有兩款設計，傳統風格表款配備紅金表殼和橡膠觸感皮革表帶，表橋同樣用上灰色調；現代風格表款則是品牌首次用上等離子高科技陶瓷，這種陶瓷是以加熱至20,000℃的等離子氣體，加入白色陶瓷加工轉化而成，雖然沒有添加任何金屬元素，卻呈現出獨特的金屬光澤，而且更有效防刮，也更輕盈。傳統和現代設計的兩個表款，均搭載結構通透的鏤空機芯，零件經過悉心雕鏤，並由鏤空擺陀上鏈，此設計能令光線穿透腕表正反兩面。

設計簡潔 腕表細節重新演繹

除了Skelet-One款式，品牌也推出了Grande Seconde Quantième新表，雖然看起來跟以往的款式相近，但表殼尺寸稍為增加至41毫米，在不少細節處也經過重新演繹。例如表殼厚度略微變薄，令腕表戴起來更舒適貼服。品牌長期研究琺瑯粉末和手工焙燒工藝，新表表盤便備有象牙色、深藍色、酒紅色和深灰色4種大明火琺瑯款式，以及黑色啞光表款、灰色磨砂鈦金屬表款和銀色磨砂表款。

前4個表款配搭紅金表殼、時標、指針和擺陀，用上鱷魚皮表帶；另外3款則以精鋼表殼配天鵝絨質感小牛皮表帶，用上鍍銠或色彩處理金質時標。腕表機芯方面用上矽游絲，具抗磁特質，不受溫差和撞擊影響，確保腕表持久可靠地精準運行，將傳統工藝和現代製表技術結合。

品牌另外也推出了Grande Seconde Off-Centered Chronograph Black Onyx腕表，計時功能由中央秒針和7時位置的30分鐘副表盤顯示，7時副表盤同時顯示飛返式日期功能，所有功能由單按鈕控制，以簡潔設計顯示複雜計時功能。

石化木腕表保育森林

礦物表盤也是Jaquet Droz腕表的另一設計重點，今年值得推介的礦物腕表有兩款。Loving Butterfly Automaton Chinchilla Red腕表的設計靈感來自品牌傳人Henri-Louis Jaquet-Droz 1774年創作的自動玩偶「畫家」描繪的「愛之蝴蝶」圖畫。腕表表盤以1億4千萬到1億8千萬年前形成的石化木製成，並襯上金雕森林裝飾。

這種石化木名為金吉拉紅（Chinchilla Red），取名自澳洲東部的同名城鎮。當時地球出現了最早的開花植物，金吉拉紅便從針葉樹上沉積的火山灰中生成，樹木被岩漿吞噬掩埋，最後形成一種極其罕見、緻密的礦物。工匠在將它將化成表盤時，需手工打磨數小時才能令表面變得光滑。

在金吉拉紅表盤上方，工匠以手工雕鏤了天使和蝴蝶，由數十個固定及活動鑲件組成；兩旁則是樹木森林背景，僅0.2毫米厚的樹枝上雕琢了精緻的脈絡紋理。當啟動腕表的自動玩偶裝置時，腕表正中的蝴蝶翅翼會按節奏拍動，後方的車輪亦會同時轉動。有見於近年世界各地的森林砍伐情况嚴重，加上數月前澳洲發生了燒毀大片森林的火災，品牌將捐贈腕表的部分收益予Plant a Tree for Me和One Tree Planted等植樹造林和保護珍稀物種的協會，為環境保育出一分力。

「聚財」墨玉表盤 銀光閃爍

另一款用上礦物表盤的是Grande Seconde Décentrée 43毫米腕表，以墨玉製成。墨玉的學名為「角閃岩」，因為其內含金屬成分，是質地極其堅硬的寶石，經過長時間拋光後，大家可以看到隱藏在墨玉中的閃爍銀光內含物，收藏家正是以此將顏色接近的墨玉和縞瑪瑙區分。

墨玉在世界各地歷史中也是非常有名的玉石，例如古時中國人以墨玉避邪，並用作護身符祈福聚財。對中美洲人來說，墨玉具有特殊力量，象徵優雅氣質，多用來雕刻神明的形象。不知道在這紛亂的世代，一枚墨玉腕表能否撫慰你的心靈？

查詢：2518 9928

文：Tung Cheung

編輯：陳淑安

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