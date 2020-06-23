童途有「理」：動態活動加強視覺功能

「頭不動‧眼動」活動

1. 閱讀書本

頭部固定，雙眼需近點聚合、掃視整行文字、看完一行文字後轉移往下一行。要做到這點，雙眼須具有調節焦點及聚合的能力，同時又能固定頭部不動才行。其他類似活動如繪畫、做勞作、看電子屏幕資訊等，都需要運用此視覺功能。

2. 體育課時看教師示範打籃球

頭部固定，而眼睛要運用追視移動目標的視覺功能。隨教師移動調節焦點，同時運用立體視覺，判斷活動的距離和方向。處於靜態而又同步觀察環境時，多運用此視覺功能。

以上活動，孩子頭部固定，運用基本視覺功能，用眼睛注視目標，比較容易掌握。

「頭動‧眼不動」、「頭動‧眼亦動」活動

A. 射12碼

這個動作特徵，是眼睛要隨着快速移動着的身體而同時注視固定的足球。有攝影經驗的人都知道，若按下快門時鏡頭擺動，拍出來的影像會模糊不清。前庭覺就如防震器般協調眼外肌，令眼睛可穩定凝視足球，再配合立體視覺所產生的空間感和距離感，來個精準起射。其他活動如跳彈牀、盪鞦韆、騎旋轉木馬等，都會用上此視覺功能。

B. 打網球

打網球時，人在動，球也在動，因此前庭覺穩定眼睛去凝視網球的能力需要更強，視覺空間感要更精準去判斷及預計球的距離、位置及走向，才能準繩地擊球。各式球類運動、集體遊戲如兵捉賊等都屬這類別。

若孩子前庭覺功能不佳，會大大減低這類邊走邊看活動時的速度，顯得較為笨拙。有些孩子因立體視覺弱，因而影響到空間和距離的判斷，球類活動時，未能準確判斷球的位置和走向，直接影響到接球的反應。由於經常表現欠佳，令孩子自信心受挫，往往會避開這些活動，除了減少了運動，也削弱了他們的社交能力。

給予孩子更多活動空間和機會

隨時代轉變，孩子的活動空間愈見狹窄，加上繁忙的功課，日常生活被手機、電腦、電子遊戲佔據，令奔跑玩樂的機會減少了，大大削弱了視覺功能、手眼協調、空間感、平衡力等的基本發展。給予孩子適量的跑、跳、爬、盪等活動，有助增強孩子的學習能力。

文：陳梅筠、區美娟、郭二鳳（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第299期]