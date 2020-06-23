華德物語：培養孩子自主學習

學一技之長 行行出狀元

華德媽知道在香港有許多任職教師的朋友，在過去的多個月裏紛紛使用網上教學，盡力鞭策學生不要落後。在德國的學校則沒有這種氛圍，大家似乎都不擔心課業追不上的問題。我在德國平時也會當英語家教，但這兒沒有「補習天王」或者林立的補習社，這歸功於德國教育制度可以很早把學生分流，把想「上大學」的和「學一技之長」的人提早送往不同的地方，「行行出狀元」更是常態！我的3個學生有資質好又用功的，也有資質平平又懶惰的，唯一的共通點就是他們都是被媽媽「踢」來補課。在我看來，德國的社會風氣和教育方式都特別強調「自主」，但這世代的孩子有太多物質生活和娛樂，在火車上也比較難找到看書的年輕人了，所以有時候家長給予少許壓力也是無可厚非的。

兄妹一起分擔家務

華德兄妹雖然還在享受童年，但我已開始培養他們的「自主」。在這幾個月裏，我們重點學習做家務！他們可以不玩耍、不畫畫，但每天都要跟我一起分擔家務：早上到花園澆水及觀察自己的士多啤梨生長狀况；中午可以跟我在廚房一起準備午餐；學習把衣服以顏色分類才放進洗衣機、晾衣服及摺衣服等！因為天天都跟媽媽做相同的事，兩兄妹的成就感特別大，感覺自己成長了，可以當大人了，所以他們敢於提出自己的意見，而且無道理下都會力爭到底。有時候我會哭笑不得。但是，我慶幸他們都喜歡待在家，喜歡參與家務，我認為讓孩子學習自理，是家長的重點培育項目之一，希望他們可將這份自理能力發揮在生活其他範疇。下次再為大家帶來其他德國育兒見聞！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第299期]