親子筆陣．玩創校長：香港家長的「變態」

幼稚園、小學、中學及大學的家長，是一群輪替的群組。孩子就讀幼稚園3年後，家長會變成小學家長，6年後便成為中學家長，中學畢業之後，便成為大學的家長。隨着孩子一天一天的成長，家長因此而在學校裏改變角色及身分，對孩子教育的需要及意識形態，亦會隨之而變更。

回帶一看，大約在2000年左右開始，香港大部分媒體或市民心目中，香港的家長總是把補習、操練看成學習的全部，因此萌生「虎媽」或「虎爸」等稱號。20年後的今天，這批家長的孩子大概已經完成大學階段，正踏足社會工作，在經歷天災人禍的香港，展開了人生的新一頁。如果我們仍以「怪獸家長」來看待今天的家長，的確有點不公平，因為昨天的中小幼家長已輪替了，但上一批家長的獨有氣氛及想法，又是否會「傳染」到今天的家長？

傷痛中體會成長苦與樂

無論時代如何轉變，「家長」這角色總有亙古不變的價值觀，例如眠乾睡濕關心子女的成長、對子女無微不至的愛等，這就是所有生物物種作為父母的天職。大家不妨思考一下甲蟲的一生，來看看家長能否「變態」。甲蟲是鞘翅目（Coleoptera）昆蟲，算是演化層次比較低等的生物，簡單的說，是一種6隻腳的動物，其口器為咀嚼式，成蟲體軀堅硬，一般具有4片翅。甲蟲屬於完全變態類昆蟲，也就是說甲蟲的一生必須經歷卵、幼蟲、蛹、成蟲4個階段。

多數的甲蟲，整個生命大約只有1至2年的時間，成蟲生命都很短暫，幼蟲期多半比成蟲期多出幾倍以上。好幾年前，我的一個學生送贈了一隻獨角仙幼蟲給我飼養，獨角仙的幼蟲期長達10個月，好不容易才把牠養到化蛹，眼看到未羽化的獨角仙從蛹的背面裂開，先是頭部鑽出，然後不斷的擺動身體來掙脫蛹殼，蛻去蛹殼成為一隻外形威武的獨角仙。當獨角仙從痛苦中變態為成蟲後，牠的一個月生命亦開始倒數。獨角仙的一生剛好是一年，成長至成蟲後的生命唯一目標及價值，就只是生育下一代，讓生命傳承下去。

傳承堅持的價值觀

生命的藝術在於成長。作為今天的家長，我們生兒育女的價值必然遠超於單純的傳宗接代。或許我們一生人的歷練與成長，總會從各種傷痛中銳變成今天的自己。我們這兩年在香港經歷了的人禍及天災，這些傷痛就像破繭前的掙扎，讓我們更體會到成長的苦與樂，更領略到生命成長不同階段的意義，重點在於我們能否自我「變態」，也許家長「變態」的目的，就是要把自己所堅持的價值觀，傳承給我們的下一代。

文：朱子穎（德萃小學及漢師德萃學校總校長）

作者簡介﹕一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第299期]