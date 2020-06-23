校長意見：電子裝置難配合 學校不能為做而做

說到實時網上授課，陳章華指困難就更多，即使假設所有學生都有電子學習裝置，但亦存在很多實際操作上的問題，「當學校用視像授課時，用手機上課的學生，會因為屏幕細，覺得很辛苦；用桌上電腦，好處是屏幕大，可惜又不是每一部都有視訊鏡頭，教師經常看不見小朋友的樣子，加上用手機、平板電腦，孩子還可以用手寫輸入文字去答題，但在桌上電腦就不行，對於不懂中、英文輸入法的學生，家長便要幫他們額外配置手寫板了」。

在家學習或易分心

正如江紹祥教授所言，運用電子教學，家長不能不「落水」，這亦是陳章華擔心的地方，「所謂網上學習，說穿了，其實是親子學習，但基層家庭的家長，應付到嗎？而且學習環境是要營造的，相比起在家，我相信學生在課室會更專注，沒那麼容易分心」。

陳章華強調並不反對電子教學，但他認為，作為推動者，應先想清楚幾個基本問題︰「復課之後，學生仍需要同步維持網上學習？若是需要的話，那麼價值在哪裏？引發學生的學習興趣？提高學習效能？提升自學能力？增加師生之間的互動？」他說，若連校長也未有清晰答案前，就不應盲目跟風，為做而做，否則只會事倍功半。

[Happy PaMa 教得樂 第299期]