楊恩華 微弱光影下天空廣闊 跨過視障 二胡拉出夢想樂章

楊恩華拉奏二胡，獲獎不少，也曾參與香港中樂團及不同樂團的演出，他謙虛地說：「我是一個二胡演奏者，夢想是當二胡演奏家。」他說心儀香港演藝學院及北京中央音樂學院，兩間他都很喜歡：「很希望考到！」他今年23歲，2017年突然視力大衰退，轉輾由融合中學轉到心光學校，後來再回到融合中學，其間需要重讀。

初來港住劏房 有幸遇上有心人

這天他揹着二胡和背包，來到大角嘴一家咖啡座跟記者做訪問：「我家就在附近，最初來港時住過劏房，在深水埗。」他就是在深水埗充滿地攤小街檔的社區，碰上奇遇。

聽到他說住劏房，還要一家四口（爸媽和弟弟）一齊住，就問他家裏是否如電影《一念無明》中的曾志偉和余文樂住得那麼擠？「不是啊！我後來返學才知道我很幸福，遇到的同學，有些是7個人一個劏房啊！」生活空間那麼狹窄，為什麼要移民來香港？這幾乎是每個新移民孩子的問題，只有父母才有答案。恩華也這樣問，但懂事乖巧的他，很快就明白父母是希望他獲得公平的看待，有更多機會發揮自己。「我來香港後，不斷遇到幫我的人，就算到今日，我的二胡老師，都沒有收我學費。還有，我很難忘的事，是樂團總監何先生送我一大包口罩……」

楊恩華曾獲香港校際音樂節二胡深造組冠軍、第五屆國際民族器樂賽專業二胡青年組金獎，2018年也獲展能藝術發展基金資助到北京上二胡大師班。今年因為疫情，計劃和演出都改動了，但仍有在社區演出小型音樂會。現在等待DSE放榜，他每天早午都練習兩三小時二胡，其餘時間會聽書摸書和下棋，他一周平均聽兩本書。「我也會利用這段時間為自己增值，打算考皇家音樂學院樂理第5級。」恩華已考獲中央音樂學院二胡第10級。

聽起來他的生活比誰都充實啊！他還跟一同等待DSE放榜的年輕人說：「堅持！成功和失敗的分別就只是你有沒有堅持多一秒！」其實他也有過巨大的迷惘和失意，也是艱苦地一步一步走下去。

香港3月是春天，同樣時間的哈爾濱卻仍然很冷，約在-10℃至2℃。6年前的3月，恩華跟隨父親來港與母親和弟弟團聚，那時的恩華雖然弱視但還是可以近距離看譜。但初來港至盛夏8月，他和父親都很失落，二人都不懂講廣東話，爸爸找不到工，他找不到學校讀：「得阿媽一個打工，做服務行業，一個養我們4個。整整半年，我不懂講，沒有事做，沒有朋友，屈在家裏，很苦悶！」不懂廣東話？但眼前的恩華，廣東話流利得很啊！他笑說：「那是一件好得意的事！來了4個月，有次爸爸帶着我在深水埗行街，那裏晚上有地攤賣舊二胡，我拿起來拉。」這一拉，就吸引了有心人，看着這孩子，打探原來是新移民無書讀。「就是在這個好心人的幫助下，幫我們找到心光學校，香港點字是用廣東話拼音，心光又是住宿的，我無得返屋企住，結果，我被迫講廣東話，我的廣東話就講成咁囉！」

親友建議學按摩 父母鼓勵追夢

在哈爾濱時，他小六開始學習二胡，很快就愛上。二胡令這個失落的孩子重拾喜悅，那時他正受弱視問題困擾，學業倒退。他說他最喜歡看鹹蛋超人片集，夢想當警察，說到這裏，他開玩笑說：「現在不能講想當警察了，會給人打的！我想父母認為盲人都出過二胡大師，例如阿炳（華彥鈞），所以他們一直支持我學，反而親友覺得我應去學盲人按摩。」

記者給他買了一個肥肥瓶子的蘋果汁，他雙手摸着瓶子，說很可愛。「其實入讀心光以後，生活好像開展了一個平台，認識了很多機構，很多人都來幫我，這是內地不可比較的。我遇到較多重視我走上音樂這條路的人，好像True Colors Symphony的Michelle 。」嚴家卉（Michelle）是今天帶路，陪恩華來訪問的樂團項目經理，正是她和樂團負責人一起送口罩到恩華家樓下。恩華說：「他們知道我和弟弟去排隊買口罩，排了幾個早上都沒拿到籌。」

來港繼續學習二胡，是恩華難忘的人生關口：「來了香港換了老師，以前學的東西又要推翻，我感到自己的水平下降了，令我懷疑自己是否這塊料子！以前我覺得對的，現在又說不對，那時很苦惱，我知道人會美化自己，看不到自己的盲點，為了練好二胡，我嘗試改變，第一我試着跟老師去練，第二我自己做對比，聽自己過去及現在的二胡錄音，發覺確是現在好聽了。」有說失明人士學音樂比普通人快手，因心較清淨。那恩華是怎樣學習二胡的呢？看不到譜，原來是老師彭程給他唱譜，他再把譜背下來。

學習接受視力退化

恩華只餘下一成視力，是突如其來的事。「那年，我有4個月把自己收起來，不跟人說，因為我不承認自己盲了，更不想用盲杖。」恩華是早產兒，在媽媽腹中6個月便出生，視網膜發育不良。他後來透過參與話劇活動，逐漸學習放鬆面對，重新接受自己視力退化至只看到光影，要拿導盲杖的事實。

二胡的聲音那麼哀怨，恩華迷上二胡什麼呢？「我喜歡二胡那份接近人聲的感覺。其實大家說二胡哀怨，是因為有很多曲目都是哀傷的，例如《江河水》和《病中吟》。但二胡也有很多激昂和歡快的音樂，例如《戰馬奔騰》及《賽馬》。二胡同時也充滿傳統中國文化，它不僅是音樂，也是與文化相連的。」《江河水》改編自東北民間樂曲，來自《遼寧鼓樂》，樂曲描寫的是中國1920、30年代人民生活的苦難；《病中吟》原名《安適》，是音樂家劉天華在不得志和父親去世時寫的，表達人生的鬱結，很想擺脫過去努力生活，卻並不是一般人認為的病中哀嘆。

訪問尾聲，請恩華推薦他最喜歡的二胡音樂，他說是《聽松》：「我喜歡這曲很激昂。《聽松》是阿炳的作品，講述岳飛率軍與金國將軍完顏兀朮對戰，完顏兀朮敗走，逃至無錫惠山腳下休息，躺在聽松石上膽戰心驚，聽到宋軍兵馬之聲，因此這曲也叫作《聽宋》。」說完，他收拾蘋果汁玻璃瓶，歡天喜地拉開背包，正想放進去，卻發現背包底部濕了，他伸手摸摸水壺，蓋子扭得好好的。他又摸了下縮骨遮，笑笑說，哪裏來的水？

他和Michelle帶着記者找巴士，記者才發現大角嘴這一帶原來頗熱鬧，滿街檔口和貨物，行人路有隆起的路磚，卻沒有視障引路徑，正在想連阿婆都好易跌倒，何况恩華？卻聽到恩華跟Michelle說：「我懂得怎樣從這裏走回家，不用送我回去了！」視障人士的生活其實比我們吃力太多，但眼前的這個年輕人卻懂事乖巧，雖然要走的路有很多障礙，但他卻驕陽似我，摸着攔杆，一個一個跨過去。

■給香港的話

「觀天執行，安時處順。」

■Profile

楊恩華

23歲，視障人士，今年DSE考生，True Colors Symphony樂團的成員，演奏二胡。小時候在哈爾濱生活，天生視網膜發育不健全，小學後期視力轉差，12歲開始學習二胡。17歲隨父親來港與家人團聚，曾獲香港校際音樂節二胡深造組冠軍、第五屆國際民族器樂賽專業二胡青年組金獎。他也是中國象棋高手，愛寫作，曾在報章寫專欄，撰寫盲人生活點滴。 True Colors Symphony於2019年成立，今年1月在文化中心舉行的周年音樂會，集合不同能力的管弦樂手、歌詠團團員、手語歌成員等同台演出。

文：朱一心

編輯：劉家睿

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