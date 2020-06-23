跟美女登獅子山 感受香港精神

《美女郊遊遊》不單令Shirley人氣急升，更改變了她對運動的想法。雖然她自小愛騎馬，但投身社會後幾乎是零運動，更不諱言之前對登山活動十分抗拒，「以往我認為行山是非常辛苦的活動，但接觸後，發現原來一大班人去行山，途中有講有笑很開心，而且在戶外看着各式的花草樹木，有種遠離城市煩囂、心境平和的感覺；加上辛辛苦苦走上山頂，望着眼前美景便充滿成功感。行山同時可訓練耐力及堅毅意志，好處多多」。由抗拒轉變為喜歡，Shirley透露現在放假時也會相約朋友到山上走走。今日，她便和Sunny一起登上海拔495米的獅子山。

放慢步速保體力 細步上石級

我們先在獅子山公園集合，之後沿獅子山道上斜，再左轉踏上梯級。Sunny提醒，由起步至山頂的路段，幾乎全程向上行，切記要放慢步速，保留體力。幸好這段路的路况良好易行，部分路段更有樹蔭可遮擋烈陽，我們邊行邊說，約50分鐘到達第1個checkpoint：回歸亭。從這處可以望到東九龍及啟德郵輪碼頭一帶的景色，開揚舒適。

一行人稍事休息後，隨獅子山頂的路牌指示上行，此段主要為石級。Shirley邊行邊說：「我之前和很多新手一樣，最想知道上山的慳力方法，為此向Sunny sir請教，原來上山要細步行，不應提腿大步踏上梯級，這樣會更消耗體力。」

山頂俯瞰東九 獅頭崎嶇勿冒險

登頂途中有多個開揚位置，均可看到九龍區的城景，每次Shirley也忍不住要打卡。從回歸亭上行約40分鐘，便看到一排啡色木欄杆，代表到達第2個checkpoint：獅子山頂。

這個代表香港精神的山峰，相信無人不識，山頂上有片平坦位置，可以俯瞰東九龍風景，也可遠眺飛鵝山及望夫石，眼前這片山城之景確震撼，大家都禁不住瘋狂拍照。Sunny在旁再三提醒注意安全，打卡時別走近崖邊。值得留意的是，Sunny指出山頂分獅頭、獅脊及獅尾，我們身處獅脊，不遠處便是獅頭，但登上獅頭的路徑較崎嶇，而且路口設有危險告示牌，指示山友切勿前行，我們也不欲冒險，放棄攀爬獅頭。

遠觀望夫石 重溫民間傳說

我們在獅子山頂逗留約20分鐘後便再次起行，原路折返至回歸亭，之後跟望夫石路標指示轉入小路，前行約半小時便到達最後的checkpoint：望夫石。與望夫石有關的夫妻離別民間故事，相信大家耳熟能詳，現時此石已是沙田地標之一。

走上望夫石的路上，Sunny提示我們右方有個開揚位置，可遠看望夫石的全貌。在望夫石附近有個活動閘口，可走近巨石，但這個閘口處同樣豎立了危險告示。為安全起見，我們也只在入口處拍照，之後便繼續沿小路行，經過筆架山引水道後，一直向下走到達紅梅谷燒烤場，完成今次行程。走畢全程，山友可往紅梅谷路（世界花園）的巴士站，那裏有多條巴士線可往返各區。

自言體能差的Shirley，指是次路線不算十分難行，慢慢行也應付得來。不過Sunny補充，新手在登上獅子山頂時，或者會覺有些吃力，要量力而為。

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

■行程

全長：約4公里

需時：約2小時20分鐘（不連拍照休息）

起點：獅子山公園→（50分鐘）①回歸亭→（40分鐘）②獅子山頂→（30分鐘）③望夫石→（20分鐘）終點：紅梅谷燒烤場

■有片睇

◆登獅子山賞望夫石

bit.ly/2Naw834

◆Shirley訪問Sunny新手行山貼士

bit.ly/3eeadDX

文：許朝茵

統籌：陳詠詩

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com