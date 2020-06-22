醫路同行：無創「海扶刀」 超聲波殺死子宮肌瘤

瘤隨年紀增大 可致貧血不育

女性荷爾蒙會刺激肌瘤每年增大10％至20％，所以接近更年期的女士比年輕女士有較多和較大的肌瘤。當肌瘤愈來愈大，或影響到子宮內膜功能，徵狀便較明顯，最常見是經量增多甚或引致貧血，亦可引發經期之間出血、腹痛、經痛及影響大小便功能；當影響到宮腔結構、輸卵管運作，或使受孕胚胎不能成功着牀，可致不育或流產。

藥物治療能紓緩徵狀，促進凝血藥物可減少經血量以免貧血；荷爾蒙藥物或植入含黃體酮子宮環亦有相類效果，但前者可加速肌瘤生長，後者則不適用於宮腔太大及變形的患者；至於抑制女性荷爾蒙分泌以達至閉經的藥物，可致骨質疏鬆及其他不適，不宜長期使用。

當藥物療效不佳，便需考慮手術治療。若病人已沒計劃生育，最有效是子宮全切除術並保留雙側卵巢，確保荷爾蒙分泌不受影響。至於年輕及仍想生育的婦女，可考慮只切除肌瘤及保留子宮。醫生會因應肌瘤大小及位置，決定採用宮腔鏡、微創還是開腹手術。

近年亦有兩種不用開刀的療法，其一是子宮動脈栓塞術，做法是從腹股溝動脈插入導管，以注射顯影劑及經X光引導，把導管伸延至子宮動脈，以填充物料堵塞血管，令肌瘤缺血壞死及縮小，約八成至九成患者術後有明顯改善。副作用包括疼痛、組織壞死引致輕微發燒及身體不適等。特別要注意的是約3%病人術後會停經。

動脈栓塞術 「餓死」肌瘤

另一項新技術是聚焦超聲波，又稱海扶刀（HIFU），可說是完全無創，原理是將超聲波聚焦於特定目標，能產生60℃以上高溫將細胞殺死，只要重複轉移焦點，就可使大部分肌瘤壞死，治療過程需以磁力共振或超聲波監察，以防傷及周邊器官。若病人腹部脂肪較厚、肌瘤超過10公分或較近背部盆骨，便未必適用。治療併發症包括皮膚燒傷或腳神經線損傷，但一般不嚴重。

子宮內動脈栓塞及聚焦超聲波都是有效治療肌瘤的新方法，併發症亦較少，但並非人人適用，雖然九成患者滿意術後徵狀的改善，但約三成病人日後仍需接受其他手術。特別要注意，造影檢查不能完全準確分辨子宮肌瘤屬良性或惡性，如有懷疑，手術是最合適選擇。

文：張德康（香港中文大學醫務中心婦科腫瘤科專科醫生）