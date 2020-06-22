別以為專上院校不沾銅臭，百業蕭條經濟不景與高高在上的學府拉不上關係。事實上，外國例如英、美、澳洲等地的大學，招收外地學生是主要收入來源。中國是留學生最大輸出國，是這些國家高等教育界的金主。要是因疫情、經濟、政治或其他原因，中國學生對外國裹足，肯定大大打擊這些國家的高等院校。

英高等院校留學生減少 失240億港元

英國的一家政策和經濟顧問公司London Economics，最近受英國大學及專上院校工會（University and College Union）委託，研究新冠疫情對英國高等教育界收生與財政的影響。研究結果顯示，因為疫情及全球經濟下滑，與上年度比較，2020-2021年度英國高等院校所收的國際生會大幅減少23.2萬人，即下降24%。若折合為金錢損失，單是學費和教學津貼，英國高校面臨失去24.7億英鎊，即約240億港元的收入，平均每所高校損失2億港元，但由於不同院校對外國留學生的依賴程度有別，受影響最嚴重的院校損失高達10億港元。把這數字引伸為就業機會，這巨額損失表示整個英國高教界會失去約3萬個工作崗位。

留學生當然不止是交學費，他們在所在地的衣、食、住、行、購物等其他消費也不容忽視。據London Economics估計，減少留學生帶來的漣漪效應，會令英國的經濟產量減少610億港元，以及報銷6.3萬個職位。

除了英國，澳洲也是靠高等教育賺大錢的國家。據統計，從2009年至2018年的短短10年間，澳洲從外國留學生獲得的收入，由每年34億澳元（約181億港元）躍升至88億澳元（約468億港元），總共增加了160%。據墨爾本大學兩位教授Ian Marshman和Frank Larkins的研究，因新冠疫情影響，到了2024年，澳洲大學會總共損失180億澳元（約957億港元）的留學生收費，這情况當然會令本來已是財政緊絀的澳洲大學百上加斤。事實上，即使在眼前，因為留學生縮減的緣故，已有7家澳洲大學缺乏頭寸而周轉不靈，陷入財務危機。

哈佛也要「勒緊肚皮」

英、澳如此，美國又如何？和相熟的美國學者談起，他們都坦承因為疫情和特朗普的排外言論，留學生大幅減少，大大影響了大學的收入，有些大學更因此瀕臨破產。即使財雄勢大如哈佛大學，它的校長Lawrence Bacow今年4月13日也向全體教職員發公開信，說由於疫情影響，大學的主要收入來源，包括學費、投資、捐款及研究資助都大受威脅，為了節流，全校員工將會凍薪，大學會立刻停止招聘員工，停止所有酌情支出，以及暫停非急需的基建項目。哈佛是美國最有錢的富豪大學，尚要如此「勒緊肚皮」，其他大學可想而知，據報有些已要求員工減薪，甚至離職。不少美國的大學教授，1年只給發9個月的薪水，還要面對裁員減薪，可有苦日子過了。

比起英、澳、美，香港大部分大學的收入主要來自政府撥款，學費只佔小部分，對外地留學生學費的財政依賴更是微不足道。看來，從這方面看，香港高等院校還算幸運。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）