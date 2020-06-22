知多啲：1隻裹蒸糉 = 6碗白飯 切忌當小吃

「糉熱量十分高，鹹肉糉約500至1000千卡；裹蒸糉分量更大，每隻約1000至1500千卡。」約550克的鹹肉糉約有1000千卡，熱量約等於4碗白飯（1碗白飯約200克有234千卡）。而1隻重約700克裹蒸糉，熱量達1400千卡，約等於6碗白飯。患糖尿病、痛風、腎病和高血壓的人士，更要慎吃。

．糠尿 影響血糖水平

糉內的糯米升糖指數高，會影響血糖水平，糖尿病人士宜「一啖起兩啖止」

．痛風 加重病情

糉通常加入豆類，有可能令痛風加劇

．腎病 高鉀慎吃

豆類的鉀質含量高，腎病病人不宜多吃高鉀食物，以免加劇病情

．高血壓 高鈉影響血壓

世界衛生組織（WHO）對成人鈉攝入量的建議，每日不多於2000毫克（相當於每天5克鹽）。糉在製作過程中加入許多調味料，有些人習慣伴以豉油品嘗，可能令每日鈉攝取量超標，長期食太鹹容易影響血壓，高血壓人士尤其要避免沾醬。

．筋骨痛或肌腱扭傷 更難痊癒

註冊中醫戴尉玲表示，從中醫角度，當我們骨折、拉傷肌腱及筋膜時，會出現氣滯血瘀的現象，即氣血運行減慢，一旦進食性溫黏膩的糯米後，會進一步減慢氣血循環，令患處更難痊癒。如有筋骨痛或扭傷肌腱，宜少食糯米。

．濕熱體質 多食更濕滯

由於糯米屬黏滯之物，濕熱人士不宜多食，以免加重體內的濕熱之毒。濕熱人士有舌苔、大便質地較黏、口臭等徵狀，戴尉玲表示，「一個濕滯的人，食了濕滯之物後，會變得更濕滯」。