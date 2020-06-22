肥胖久站密密行 腳板底求救 足底筋膜炎 伸腿踩波紓緩

足底筋膜穩足弓 分散重量避震

要辨別是否患上足底筋膜炎，首先要認識足底筋膜的位置。大部分人的足底，有一定生理弧度，這弧度就是足弓，而足底筋膜是一組結締組織，位於內側足弓，並由腳踭內側網狀延伸到五隻腳趾骨。它的功能是協助足部骨頭及肌肉支撐足弓，把足部所承受重量平均分配，以收避震效果。

足底筋膜藉着絞盤機制（Windlass Mechanism）為足弓提供穩定度，以走路為例，提步前，腳踭先離地而大腳趾仍在觸地，大腳趾關節向上屈，拉扯連結腳踭及大腳趾之間的足底筋膜，足底筋膜在張力增加的狀態下承托起內足弓，其張力亦提供回彈力以協助提步，因此足底筋膜在日常行走擔當十分重要角色。

高危：糖尿、扁平足、年紀大

這個結締組織十分常用，部分人士會有較高風險患上足底筋膜炎，包括：

‧肥胖（嚴重）（BMI高於30）

‧足弓過低（扁平足）或過高（高弓足）

‧因職業或個人興趣需要長跑及久站

‧年齡增長

‧足踝關節過緊

‧穿著不合適鞋履及糖尿病等

其中足踝關節過緊與足底筋膜炎有較強的關係。

患上足底筋膜炎的人，特別在早上起牀時，腳踏出第一步、久站及長時間走動後，腳踭內側疼痛，走動增加亦令徵狀加劇。臨牀診斷方面，除了內側腳踭有觸痛外，腳踭足底筋膜部分亦有觸痛及繃緊情况。此外，足踝活動幅度明顯減少，並伴隨腳肌肉繃緊，在臨牀觀察或有足弓過高或低，或其他關節如髖及膝問題等。由於筋膜長時間受壓勞損導致發炎，患處亦可能出現腫脹和發熱等徵狀。

初起可試家居物理治療

美國足踝外科醫學院（The American College of Foot and Ankle Surgeons）於2010年建議足底筋膜炎的治療方案。出現徵狀後首6個星期可先簡單伸展下肢、家居物理治療、口服消炎止痛藥、注射類固醇、穿著合適鞋履及鞋墊或腳踭承托等。如徵狀持續，可考慮夜間用的足底矯形器、物理治療、度身訂做鞋墊及注射類固醇等。如6個月後仍未改善，可能考慮體外衝擊波治療及手術治療等。

根據美國物理治療協會（American Physical Therapy Association）於2014年修訂的足底筋膜炎臨牀指引，文獻證實小腿伸展有效紓緩足底筋膜炎所帶來的疼痛；手法治療如按壓等可以放鬆繃緊肌肉及足部關節，有效紓緩徵狀；使用合適鞋墊或腳踭承托、足部貼布及夜間用的足底矯形器，亦是有效治療方法。至於低能量雷射及超聲波治療，有效減輕發炎期間的疼痛。

不過，值得留意的是，以上僅為一般臨牀指引，由於患病成因及徵狀因人而異，考慮任何治療時，必須諮詢專業人士意見。

文：陳啟豪（聖雅各福群會註冊物理治療師）

編輯：林曉慧

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