未來城市：區議員走出「派嘢」框框 物資mix & match 建互助社區

我們將探討區議員嘗試實行的新點子，看看他們的經驗如何為未來社會提供一些可行路向。

正值端午節臨近，就從「蛇齋餅糉」的糉出發，不少區議會傳統做法是大時大節都有禮物「派街坊」，新年送包利市封、母親節送上一枝花，幾近成為例行公事，議員怎樣突破這種做法？

「區議員角色像中介者」

不少區議員今年接收煤氣公司送來的愛心糉，卻說「中伏」，因為一看袋邊所印的製作公司，是被標籤為「藍店」的富臨集團。在灣仔愛群區議員羅偉珊的辦事處打開雪櫃，取出「煤氣糉」看看，是傳說中另一批糉，並非富臨製作。對於派糉，她這樣看待：「我們是歡迎的，因為始終是免費資源，透過我們作為渠道轉予街坊。街坊還是會有少少這樣的期望，耐不耐有些着數，或給他們小禮物，但我的想法是，不應由我去生產很多禮物，主要是好心人捐出，我就將它轉發出去，像一個中介者的角色。」是日父親節，她決定不擺街站派禮物，「想慢慢戒甩人們一些貪念」。

跑馬地區議員張嘉莉收到的可就是富臨糉，共三百隻，她把其中一百隻送到當區老人院，餘下的給街坊認領，六月十九日周五訪問當天只餘約十隻，「看當區有沒有人有需要，有供應便無所謂，可以派」，「但在這件事上，我會去想煤氣公司付了富臨集團幾多錢？最完美當然是生產成本給予大家都認同、有共同信念的集團或商人，簡單來說是支持黃色經濟圈，今次做不到」。十八鄉西區議員司徒博文亦說：「其實我想得很簡單，社會有大機構願意做慈善，盡一些社會責任，生產糉出來跟大家分享，區議員就幫手，與街坊同樂慶祝節日」，「但我自己也很希望煤氣公司下年找食物製造商都要跟香港人接通，即是我們想消費的是一間有企業良心的機構，良心是會不會在大是大非前站在香港人一邊，是大家很着緊，在慶祝節日之上都希望煤氣可考慮這方面」。

派物意義在於接觸街坊

羅偉珊和司徒博文都提到，派東西的意義在於接觸街坊的機會，羅偉珊說：「這些禮物是一個工具、藉口去接觸人，如何用、買賣都好，都是跟人溝通的橋樑，我很珍惜那個機會，有時是像煤氣公司是送，有時是我去生產，有時是跟別人合作，然後工具的設計會影響我跟那個人的關係和經驗。」

走出「蛇齋餅糉」框框 社區資源再分配

在派糉以外，羅偉珊、張嘉莉和司徒博文都在摸索另類的「蛇齋餅糉」：在區議員派給街坊的單向做法之外，試行一個循環，物資由社區而來，送回社區裏去，在送與收之間將資源再分配。

這天，在羅偉珊（Susi）的辦事處，記者遇上身水身汗送來一瓶瓶親釀梅酒的鄰區街坊華姐，同是灣仔區，她住春園街那邊，不屬Susi的選區範圍，不過Susi見朋友代華姐出的梅酒「清倉」post，便傳消息到街坊group來個團購。華姐開心介紹梅酒的包裝，繩是力氣大的丈夫綑的，包着瓶蓋的布上「阿華」兩字由女兒製作圖章蓋上，Susi說：「在這個時代，大家已有一種不同的生活形態，在動盪社會裏，以前的形態需要有轉變，這個轉變可能是透過人們落手落腳去生產一些東西，也是一份自主，買梅酒好容易，但我拿着這個酒，會有個情感，是灣仔街坊做的，想像到她買梅、洗梅、入樽、跟阿女一起蓋印，每個步驟都好有重量，會特別珍惜和覺得有意思。」

派物資 街坊主動付錢

逢星期二、四，辦事處會開放「社區物資轉贈站」，現在主要是街坊捐贈的口罩、搓手液等防疫物品，「有需要就可免費攞，我們早前也有訂一批應急口罩，以成本價賣給街坊，有白領放工後來買幾十個給家人，覺得唔好意思攞你咁多免費嘢，也會主動說我可以買，甚至之前試過派漂白水，也有人問邊度畀錢？灣仔區很多人教育水平較高，亦幾有公民意識，他們會有這樣的心意」。

連結資源、地方及人

張嘉莉（Clara）在跑馬地亦曾舉辦自製布口罩工作坊，「最初有街坊擅長針黹、家政，款式也是她參考網上樣式再自己研發的」。Clara與Susi談過社區生產的概念，Susi在訪問中說，在「蛇齋餅糉」以外，「我想派的是經驗」。她提到深水埗藝文空間合舍曾推動「修物生活」，找來修鞋、修相機等專家駐場傳授經驗，她相信灣仔亦卧虎藏龍，可探索舉辦類似活動的可能，「如逢星期日有一個修理電器的工作坊，這些要長時間去搭通天地線去做。街坊的電器壞了，可否拿落來整？會否有這些知識技巧分享？如學校禮堂可不可以騰空一些時段來做社區修補？」此時華姐建議：「灣仔學校咪得囉﹗」Susi認同：「灣仔學校又是丟空了十幾年，好陰公，浪費了地方，我覺得區議員角色是連結這些資源、地方、人的思考。」

「有次做街站，一名年輕女士經過，她說其實我是做開瑜珈和普拉提（Pilates）的技師，可不可以做些工作坊？後來我們租了禮頓山社區會堂辦活動，她在一個角落教媽媽如何鬆肩骨，另一邊又set了玩具角，可讓小朋友玩遊戲。」在元朗的司徒博文也分享相似的經驗，「我自己有句口號是『鄰里互助，資源共享』，社區蘊藏很多資源，不論是人的才能還是物資，現在有義務補習，是社區內一個退休的英文老師想貢獻社會，就義務幫中小學生補英文」。

如何把政府資源用得更好？

派什麼、如何派，區議員都因應自己的理念調整做法，如Susi就曾將新舊利市封放在一起供街坊自取，滲入環保理念，「我們也在試社區反應，有些人會說要新的，或發現是舊就放低，但起碼有機會接觸我們的想法」。她亦在灣仔區議會提議一些改變，「區議會年年都派揮春、利市封，我會積極去想如何用政府資源做好紀念品，如年曆上可否有灣仔特色建築，或灣仔的文化故事、植物？多一層知識或美學欣賞，那筆十幾萬的錢會用得更抵」。她得知以往做法是由製作公司價低者得，「社區建設及房屋事務委員會」在2019/2020年度亦預留十五萬作「賀年印刷品」之用，她建議不特設這項，最後融入委員會的活動撥款，也問過民政事務署意見，能否改動沿用製作形式，「初步感覺（政府部門）open，下一步便提議實際如何執行」。

司徒博文在區內回收紙包飲品盒，推出共購由紙包盒再生的廁紙亦受街坊歡迎，他同樣希望在政策上做得更多，「現在每個禮拜會收到三大袋，我會再做得精細些，在交給Mil Mill（紙包飲品盒回收漿廠）之前磅重，計算做了幾多重量的回收，逼到政府在整體政策上，不只靠一兩間廠商去做回收，應該由政府帶頭做」。

按街坊需要派物資

他的社區人口比較多元，「未來會搞收集廚餘，如咖啡渣、洗乾淨的蛋殼，我這區好過癮，有寮屋戶、村屋，還有農場，卻又有中產，中產飲咖啡，可把咖啡渣拿給農場，社區關係又更緊密」。他派物資視乎街坊需要，曾向寮屋戶派防疫包，那位退休英文教師亦有同行，「那是他住這裏那麼久，第一次入寮屋區，不知這區有很多居住環境較差的人，他的感慨很多」。他說mix and match是區議員的角色，「看有什麼資源多出來，有什麼人需要，就放番落邊度」。他還辦過共享狗糧、回收教科書等活動，一步步從「派街坊」到建立區內互助圈，再連結政策層面。

倡設灣仔墟市 向深水埗取經

Clara則在準備一個動議，「在灣仔區議會其中一個委員會開設墟市工作小組，墟市是一個小型的社區經濟平台，支持社區生產的過程」。而十八區之中，深水埗可謂搞墟市的先行者，Clara亦打算向該區請教經驗。

我們訪問深水埗區議會主席楊彧，他坦言「說願景當然美好的，不過去到現實每一步也有很多障礙，落實時不是那麼容易。」，場地上，「有地政署、康文署的地方、學校、屋村，不同地方要與不同部門打交道，或來來回回接招，康文署場地如球場會容易些，電又易攞，地方夠大，消防問題亦容易處理，但位置不是很旺；而如果是地政地方，某個大空地或很闊的行人路，會有很多消防要求」。另外居民賣手作產品，以他當區經驗，反應未必很好，「居民自己生產自己賣，發展本土經濟是美好，問題是大家沒有工廠，可生產什麼？基層市民最容易生產食物，但涉及牌照、衛生、食安問題，做食物就要借人的牌照、地方生產」，「至於手作產品，要看不同對象、不同街坊，可能灣仔受眾會多些幫襯，但在深水埗，好有可能一日生意額很低」。他憶起其中一次經驗是轉賣日常用品的檔主生意很好，「假設我是穿珠仔的，冇乜生意，隔籬又咁多生意，都會discourage他們繼續發展自己的事業」。

區議會「舊人」：只派「基本嘢」 街坊已習慣

作為區議會「舊人」，楊彧說：「基本『蛇齋餅糉』都會做，最基本是中秋節派餅、端午節派糉，是應付年老一群，我也期望做多些本土團購，買本土產品，如今年幫工業傷亡權益會賣糉，是本地婦女製作」，不想母親節派花，也試過跟街坊一起製作番梘送出。對家又派「綠水」又派米，他笑言冇乜壓力，「我們都慣了，街坊現在不會衝入來問，人哋對面咁多嘢派，你冇嘢派嘅？大家都消化了現實」。

各區民情、經濟能力有異，Susi說建制仍會在區內派蝦子麵、午餐肉，「也有街坊說獨居老人每年就是期望他們上門幾次，是老人家唯一感受到的關心，資源上好難fight，也沒有機會入到屋」。她會在巡區、擺街站等的機會，慢慢與更多街坊建立關係，司徒博文亦言：「我那區其實不窮，是村屋區，1/3是租戶，2/3自己有物業，不是基層群體，不會等你隻糉開飯，鄉郊的『蛇齋餅糉』是不同的，可能請食盆菜宴，我當然冇錢請，但在微細的社區關係可以做得更多。」街坊對他辦的活動都反應不俗，他想像其他地區的市民或許生活餘裕更少，推行以上活動更困難，能以自己的社區作為試驗場，「我一路都做緊社區實驗」。

【地區新政系列之一】

文 // 曾曉玲

圖 // 曾曉玲、受訪者提供、資料圖片

編輯 // 王翠麗

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