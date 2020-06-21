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開門讀書：城記

【明報專訊】在這個什麼都可以有病的時代，手邊一切都變成題材，所以才有江山不幸詩家幸的說法。不過所謂「詩家」的幸運，如何能夠在窘迫環境狀態、仍然氣定神閒寫好文字，這幸運不是人人可以享受得到。

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