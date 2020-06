【明報專訊】靜觀是佛教修行的重要方法之一。在1970年代,Jon Kabat-Zinn將之普及化於西方社會,摘取其非宗教部分,用於消減焦慮,得臨牀實效之後,再發展mindfulness-based stress reduction(MBSR)療程。靜觀到今天大行其道,它的世俗包裝是流行的一大原因。有些解釋靜觀的網站確實的說﹕Mindfulness has nothing to do with religion。隨之而來的一個核心問題是,靜觀若切斷任何宗教淵源,是否失去了靜觀的神韻。