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2020年6月21日星期日
星期日生活
星期日現場：不容歷史遭扭曲 柳俊江出書重組7‧21
父親節快樂
在這日子，如何為父？
同場加映：送給《頭條新聞》最後4首歌
什麼人訪問什麼人：拆解英國外交部《香港問題半年報告》——專訪英國前駐港外交官Tim Summers
三松閣：痛苦可有意義？
什麼人訪問什麼人：抗爭最激烈時，寫全新香港故事
七情上面：心靈對話錄：靜觀自覺不涉宗教？
童軍跳彈牀：Garbage in Garbage out
同場加映：幻愛——誰的視點？誰在敘事？
開門讀書：城記
movie chic movie style：《人工戀愛情式》人類最需要智能愛情
家明雜感：《誓血五人組》什麼比黃金珍貴？
影片簡評：《希特拉偷走我的粉紅兔》 I
咩世界：第150期 ／夏至
漫畫連載：This City這城 Vol. 15
星期日文學‧《血清素》：快樂之不可得，韋勒貝克（抗）抑鬱小說
抗疫達人蔡文力 走到西非對抗伊波拉病毒
讀食時光：常夜鍋 日本家常鍋物
ways of seeing：徠卡女王 Ilse Bing 攝影巴黎 成就歷史
無定向學堂：誰是誠實證人？
街知巷聞：南涌李屋村 靜觀家塾 五龍王
未來城市：區議員走出「派嘢」框框 物資mix & match 建互助社區
三松閣：痛苦可有意義？
【明報專訊】不管承認與否，痛苦都是人生不能逃避的一環。痛苦是如此普遍的狀態，以至我們都以為足夠了解，少有反思。下文將從哲學角度分析痛苦，探討痛苦的定義與其意義。
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