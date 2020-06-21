在這日子，如何為父？

也許是為人父母者本身都幾「細膽」，孩子們在我們身上學不到太多勇氣與智慧。去年反修例運動早期的遊行多在港島北舉行，我們住港島一家齊去，自然也是應有之義。但讓我印象很深的是，在人群當中孩子們其實不太喜歡，甚至頗為害怕。女兒一向怕人多且超喜歡守規則，兒子去年才四歲，走進人潮中，大概只看到數之不盡的腳瓜及聞到陣陣汗臭。後來有次和一位沒有孩子的師長談起，她超鼓勵我們要帶孩子上街作為「公民教育」。當我告訴她孩子的不適應時，她一臉惘然好像不大理解，讓我感到好像是自己太廢，沒有磨練孩子的意志。

運動後來衝突漸多，帶孩子出去參與變得不大可能，如果剛好要出街，反而需要從網絡掌握最新資訊，以確保孩子不會遭遇到胡椒噴劑、催淚彈或水炮車。有些遊行集會如果想去，我與太太便要協調，看如何分工照顧一對子女。在家時當然也免不了打開電視機看新聞，孩子開始時不大為意，後來則會表示害怕某些畫面，再後來他們會指出「爸爸媽媽又變得很嬲了」。有晚，街坊約了在商場「和你唱」，而老婆又不在家，我便一個人帶着他倆去參與。我很記得弟弟緊緊抱着我，當街坊唱起《願榮光歸香港》及叫口號時，女兒嚇得抱着我大腿大哭起來。適應了一會後他倆變得較為自在，所以那不適感或許只因沒有試過參與人多的活動。但記得他們年紀更細時，看社區的神功戲、巡遊等，舞龍舞獅打鑼打鼓也沒有嚇得他們大哭。

關顧自己 又要關顧子女轉變

再後來他們學會我們的語言，會批評警察，會說自己不喜歡林鄭，問心我不大喜歡這樣的情景。我不想他們好像要奉迎父母的喜好，以換取我們的關注與愛。我多想他們不用耳濡目染於這樣的環境當中，也想有更多的時間與空間和他們好好談談，究竟發生了什麼事情，父母是怎麼看的。我也想跟他們說，要學會把錯誤的行為以及做那事的人「分開」，要指出其「錯誤」，但不必指罵他們是壞人、惡魔。但事情發生得太密集太快了，我們都沒來得及消化，壓了多少東西在意識背後都不自知，又如何來得及抽絲剝繭關顧好自己的狀態，以及進一步照顧他們的變化？

然後就是疫情，然後就是兵敗如山倒的禮崩樂壞。我們在電腦、手機、電視上看着排山倒海讓人沮喪的資訊，因疫情而不用上學的一對子女則很快適應了網上上課、互相為伴的日子。不過這周，女兒又回到學校，兒子則要等到九月，看能否重返校園吧。

自從八年前有了大女兒後，我當起了父親，並深深為自己能否勝任而日益自我懷疑。大概從女兒兩歲後開始，即她相對有了自主意識，除了確保其溫飽外，還要花心思花精力教養她，太太就批評我的脾氣比以前差了好多。有次我記得很清楚，女兒才兩歲半，小兒子已經出世，我的媽媽為了支援我們，每天來我家幫忙。晚飯時不知道女兒做了什麼，我一定要她道歉，她不肯，我把她帶進房間，關上門想逼她，雖然沒有動手，但我知道那咆哮聲其實也夠恐怖。後來我隱約知道，當天的脾氣其實源自我媽媽在場，我要女兒做的事正是小時候媽媽要我做的事，不做是不對的，我媽在，女兒妳更要做好。我很多會動氣的位，都和兒時父母如何教導我有關，比如食飯一定要專心食，錯了要認，東西要放好，為了避免太太與孩子衝突，我先自我引爆等。

做人父母，其實是眠乾睡濕，真的很多瑣碎事，催他們梳洗，安排一天的課業，陪他們玩耍，承受他們的情緒，也要關心他們的身心健康，諸如此類。每天都要做很多選擇，那確實是價值觀與現實的拉扯，每一件小事都可以「爆鑊」。比如我們意識到要培養孩子從小吃真的食物（非加工食物）、要多菜少肉，但明明火腿煎蛋就是超受歡迎，為了一餐的平安你要不要煮這一味？還有功課、學業我們要施多大的力氣？要不要給他們看YouTube、Netflix？如何鼓勵他們多動手多看書多去大自然走走？

學着當好父親

社會崩壞對自己當然影響不小，但一想到如果因為這樣而令自己對着孩子垂頭喪氣、或者只顧着追新聞、追網上消息，而對他們置之不顧，或者因為「憂國憂民」而沒有照顧好自己身心，自己受苦，孩子也受苦，這樣好像亦「唔係辦法」吧。人到中年大概就有這種「唔湯唔水」的尷尬，關心時局卻諸多顧慮，早已衝不起來，人生有些經驗了但又遠未到通達的境地，反而顧左右而言他，上有高堂下有子女，責任有不少，欠債也多，更是步步為營。

兒女漸長，前幾天才與太太說笑：「唔見咗兩個BB，要不要去報失？」而事實是隨着他們的成長，我也要學着如何當好父親。要如何處理年少的反叛與國家機器的強權？要學會日後如何去警察局保釋他們嗎？要想想如何讓他們不要太關心學業成績，但又最好不要在這制度中輸得太慘？一想起過幾年女兒踏入青春期，真係唔驚就勢係假。面對世局當然無奈，財務不自由、無乜技能可以移民（也想不通移民的理由）的我，看來未來五年十年也不能為孩子創造什麼改變。唯有鞭策自己做好本分，處理好自己內在的紛擾，讓孩子能相對快樂及健康地成長，迎接他們日後的人生。二○二○年父親節的前夕，想到了這些。

文//sunfai

編輯//蔡曉彤

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