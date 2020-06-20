懷舊菜式 玩創「新品糉」

【明報專訊】端午節各式各樣的「新品糉」登場，而某些新口味，與當下的飲食潮流息息相關。例如近年興養生，很多傳統滋補懷舊菜瞬間成為大熱流行食品，因此，奇華餅家今年就以經典的陳皮鴨腿湯及一系列健康食材，推出陳皮鴨腿肉糉（$62）和銀杏果蓮子素糉（$58）兩款全新口味。陳皮鴨腿肉糉選用新鮮嫩滑的鴨腿，再以秘製鹵水煮至入味，配搭濃郁惹味的燒腩肉，肉汁滲到糯米之中，加上陳皮清香回甘，層次豐富；而銀杏果蓮子素糉，是由紅藜麥、有機燕麥米及軟綿香糯的糯米，配上香甜的栗子及粉糯的芋頭製作而成，多吃幾口也不怕肥膩。