【明報專訊】近來相展一個接一個,藝廊La Galerie Paris 1839最新展覽送上12名香港至國際級藝術家作品,包括荒木經惟、山內道雄、Catherine Henriette、譚偉平、黃勤帶、余偉建等。當中,街拍攝影師周生的作品No Teacher But I Can Take Photos系列作品,捕捉本港奇異幽默的瞬間,讓人窺探小城生命力。