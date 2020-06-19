原創粵語音樂劇 一場米荒 唱跳香港力量

所謂「搵食搵食」，港人如此拼搏為溫飽，有餐飽飯食。2013年左右，有份參與多部舞台劇的編劇張飛帆，與作曲的劉穎途希望合力創作一個原創劇。一段香港早期歷史深深吸引張飛帆，就是在上世紀20年代，因為人口增加，米行間暗暗囤積居奇，另有一戰結束等外圍因素，本港曾發生一次米荒，為期數月。然而，短短日子足以引起暴亂、殺人、餓死等况，事實上殖民政府其後快速訂立保障米糧的條例，防止同類事件再次發生。張飛帆認為此段本土歷史鮮為人知，決定以此作為背景原型。同時，他在機緣下接觸到本地華商米行乾泰隆創辦人之子陳慈黌的故事，決定取其精神塑造主角陳一水（陳健豪飾）。不過，劇中情節發生的細節和時間跟現實不同。

邊托米邊想發達大計

「陳一水來自潮州，起初在香港做苦力，每日一邊托米一邊就想如何發達。」張飛帆表示，主角是不少港人寫照，工作刻苦白手興家，從五湖四海來到香港，找尋出路。他笑說：「想着如何發達，你可以說很市儈，但很多時都是為了家人親友。」故事講述有次米船被女海盜徐老海（謝茵飾）為首的賊人劫米，機靈的陳一水反向徐老海提出，將劫來的米給予他轉售出去。富俠義氣魄的徐老海得知他欲掙大錢，讓同村的村民脫貧，及大家都有飯開，便一口答應。陳一水得到第一桶金，漸漸成為成功米商，離初心愈行愈遠。

聽着，似乎有於資本社會「捱出頭來」故事的感覺，發展下去卻可見人物反抗時代之態。香港出現米荒，眼見老百姓受災，徐老海提醒下，陳一水欲打破米行囤貨托高米價的局面，而非一同於亂世坐享其成，更不理其家族受到龍王詛咒而出海，孤注一擲。劇目在2017年曾上演一次完整長度的圍讀讀劇，不少評論已指劇中跟當下社會狀况脈絡相似，似乎借古喻今。張飛帆闡述故事進一步發揮的港人價值，在近年半社會狀况中亦表露無遺：「平時大家可能各自打拼，但一有社會大事發生很多人都會不計較，團結地走在一起，互相幫忙。就算你看疫情初期，有人買不到口罩物資，有人挺身出來給予。」

柴米油鹽入歌詞

「本港做一部音樂劇，可能是團體排好有個日期想開戲，再有大半年去落手籌備，話劇可能更短，其實是很不健康的。外國多數是把劇本寫好，千錘百煉，才去找表演及投資方。」張飛帆解釋本劇採用後者模式，「寫自己想寫的劇本」，並得演戲家族喜愛及先行圍讀，當時已經完整地唱演20多首歌曲，後來獲香港舞蹈團加入聯合製作，由編舞楊雲濤及朱栢謙聯合執導。張飛帆為大獲好評的音樂劇《一屋寶貝》，及西九文化區首個委約音樂劇《大狀王》（暫延期至2021年1月上演）編劇，今次亦擔任歌曲填詞。

暫居小島我叫它香港

米柴油鹽原來無價講

早午晚碼頭船來又往

蘇蝦仔他朝開大米行

——《天命》

「很一般的食材，生活面貌，全都可以入詞，用廣東話唱出來，很易記亦很親切。」他續道，劇中《石頭粥》、《天命》等歌曲唱出普羅市民日常生活。音樂內容均會發揮本港的混合本性，除不同樂器及曲式，張飛帆透露故事人物俞少鴻（陳榮飾）為大米行老闆，由於喜愛唱京劇，亦特意由乾旦造型及演唱登場。群舞群唱，各顯多元，團隊望作品可帶出一同迎難而上之力量。

■原創粵語音樂劇《一水南天》

日期：6月27日至7月5日

地點：香港文化中心大劇院

門票：$190至$1000

查詢：3103 1842

網址：www.ataleofthesouthernsky.hk

文：劉彤茵

編輯：陳淑安

電郵：culture@mingpao.com