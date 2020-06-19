德寶回顧展 劇照花絮曝光 一個「試」字 成就船頭尺經典

走入展場，即被左方懷舊歌廳吸引，台上播放林子祥的《似夢迷離》，為電影《一咬OK》（1990年）主題曲。展覽「創意搖籃──德寶的童話」場內裝置一角「德寶歌廳」，啟發自譚家明執導、王家衛編劇的《最後勝利》（1987年）的場景來建，播放26首主題曲。香港電影資料館一級助理館長陳彩玉提醒，不如先看看右方的大事記，資料相當豐富。館方曾舉辦嘉禾、新藝城的回顧展，德寶為昔日三大公司之一，現由星空華文傳媒電影有限公司持有有關版權。去年頭開始籌備至今，回想入倉發掘過程，陳彩玉說：「今次是『開倉』式讓我們任用資源、紀錄、圖片、物品，很多珍貴及未見過的素材，一邊找一邊嘩嘩聲。」

商業與創作自由 「兩條腿走路」

德寶電影公司於1984年成立，由商人潘迪生伙拍導演洪金寶、策劃人岑建勳主理。岑建勳於1987年離開，德寶創作改由冼杞然、陳學人領班，至1992年結束共出品了67部電影。開山作品《雙龍出海》，為同年嘉禾、寶禾賣座片《神勇雙響炮》之續集，均由洪金寶監製。陳彩玉解釋：「你會奇怪創業作為何要跟嘉禾的系列，這主要是為了等觀眾認識德寶的出現，但我認為作品不太能代表德寶味道、精神的。」真正揚起旗幟的首作為《等待黎明》，邀請《號外》創辦人、文化人陳冠中撰寫劇本，浪潮先鋒之一梁普智執導，周潤發、萬梓良、葉童主演。故事講述3人因為日軍佔據香港，赴舊金山的計劃幻滅，亂世陷入苦戀，更有自殺式爆炸犧牲的場面。此作票房只收700多萬元，跟《雙龍出海》的1800多萬元差距甚遠，但作品衝出香港及獲獎，亦展示德寶大膽精神，即為另類。

德寶成立早期已有清楚目標——「兩條腿走路」。電影資料館為今次展覽及研究計劃，製作一本超過200頁的電子刊物，上載官網供免費下載，收錄了多篇德寶功臣訪談，以及學術分析有關電影中的文化政治意含，值得細閱。當中收錄岑建勳提到，當時公司給予自由度大，兩條腿是指一方面必要照顧商業元素（例如「卡士」），另方面「要拍一些創作人想做的題材」。主流充斥功夫片及喜劇，德寶不怕去碰「收得」元素以外的題材，亦拒絕為渲染而渲染的黃賭毒故事。陳彩玉點出張艾嘉在港首次執導的作品《最愛》（1986年），一手包辦劇本及主演，被指有台灣導演楊德昌作品味道：「當時本港很少兩個女子做文戲主角，然後涉嫌之間很親密的情誼，有點似《七月與安生》（2016年）。」

「讓他試」 拍出邊緣人處境

1985年德寶租用4個影院，並有了自家院線，出產片量需求大增，成為一大轉捩點。由此，岑建勳想到了A、B、C片的分類，A片即是投資大的檔期戲，至少上映3星期，票房預計2000萬元以上；B片起碼支持到2星期放映，票房預計700至900萬元；C片則預僅公映1星期及票房只得300至400萬元，而此等電影拍攝成本約百多萬元，功能本為「攝期」，但實驗性質亦更強。德寶請陳冠中負責C片創作小組，1986年他一共參與5部作品，當中不乏新鮮之作，包括《聽不到的說話》、《癲佬正傳》、《戀愛季節》。

《癲佬正傳》幾年前因為《一念無明》（2017年）再引起熱論，這是爾冬陞首部執導長片，他當時拿着有關精神病人的劇本，在港幾乎無前人為之，亦無公司肯投資。然而獲岑建勳一句「讓他試」首肯，卻指示必定要找有名演員來坐鎮。故事由周潤發、梁朝偉及現最為網民流傳的秦沛演患者，葉德嫻飾記者，而《聽不到的說話》則以聾啞人士為主軸。此等作品某程度是人文關懷，反映社會1980年代經濟穩定下，開始關注邊緣人的無力處境。

《秋天的童話》手寫劇本曝光

走在場內的展櫃前，被林青霞、梁朝偉、黃耀明等的罕有花絮、菲林造型照、連戲相簿、明信片弄得失魂。陳彩玉指一指《秋天的童話》手寫劇本，為導演張婉婷慷慨贈予館方，紙面發黃並有Mr. Fat（張婉婷對周潤發的稱呼）簽名。作品以紐約為背景，十三妹（鍾楚紅飾）遠赴找男友Vincent（陳百強飾）一起讀書，卻發現對方變心。安頓她住宿的船頭尺不修邊幅、愛賭錢，二人日漸生情，成就「女人真茶煲」等俚語的經典對白。陳彩玉指出，在尋獲的劇照底片中，其中一幕拍到船頭尺選購老套領呔赴約，成品卻被剪掉了。細看電子刊物，訪問亦提及因成本緊張，作品有一半在港拍攝，由美術指導黃仁逵重現在美取景的殘舊房子。而在紐約街頭時，為捕捉船頭尺奔往女方時的美麗陽光，每天黃昏請周潤發狂跑一次，當時作為新人的張婉婷戰戰兢兢，但終捕捉到點石成金的一刻。

中產移民作品 貼合時代變遷

與其要歸納德寶的「格」，不如從作品看看如何反映到香港的多面體。德寶樹立品牌後，作品不少傾向現實寫實，加上不拍古裝片的主張，創作人捕捉社會面貌的一些過渡。當時德寶陸續被媒體形容為出產「中產電影」。1970年代起經歷經濟起飛，本港出現中產的新興階層，電影日漸從草根出現更大幅度轉向。刊物收錄嶺大中文系副教授黃淑嫻提及《最愛》中的含蓄，正正代表人物傾向追求物質豐盛生活，為之保守。電影研究者何思穎則指出德寶的中產意識，包含繁榮立品而同情社會弱勢的狀况，但《地下情》（1986年）則反映一群有中產水平生活的人，卻欠人生目標而充滿焦慮，進一步探究港人心理面貌。

德寶成立於《中英聯合聲明》談判發生時，無可否認，不少創作流露對身分政局的情緒。奇情片《夢中人》（1986年）講述男女主角上世為秦國夫婦，被秦始皇害得雙雙含冤致死，千年後再在香港相遇，黃淑嫻分析電影就回歸及歷史的隱喻，「突然之間你不堪的過去來找你」。而浸大傳理學院電影學院副教授吳國坤則對比上海及香港抗日電影，撰寫《等待黎明》中的地域及身分政治。若說較為直白的觀察，倒是作品有大量移民、異地故事，包括最家喻戶曉的《富貴再逼人》（1988年），驃叔一家移民到加拿大，文化差異接二連三。《異鄉故事》（1987年）講述女子被迫流落日本成為陪酒，《痴心的我》（1986年）選址加拿大，種種飄泊流離，可謂集體呈現當下社會的情緒。如果德寶一直運作至97後，或者又會帶來部部時代之作。

「展覽英文名是A Different Brilliance，其實好像香港，那就是德寶多元，如此意料不及就成為一些經典。你肯做唔同嘢，先有可能。」陳彩玉總結道。從德寶短短8年間的爆發，為日後影人示範了好一段路。什麼都可能，除風格敢嘗試，也全賴創作自由。本月有不少港產片上映，不知你能找到多少此等創作精神？

■「創意搖籃——德寶的童話」展覽

日期：即日至8月30日

時間：上午10:00至下午5:00（逢周二休館）

地址：西灣河鯉景道50號香港電影資料館

門票：免費

查詢：www.filmarchive.gov.hk

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com