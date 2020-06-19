投資移民誤區：政策時時變 投資移民提防風險

台灣：要求實體業務、聘當地人

台灣是受港人歡迎的移民目的地之一，申請者入籍後，配偶、21歲以下子女，甚至申請人和配偶的父母也可申請入籍。劉碧琪指疫情前，投資移民一般申請最快約4至5個月獲批。「手續算簡單，例如要求花600萬新台幣（約157萬港元）在當地開公司營商，一年內在當地住滿11個月，或在兩年內每年住滿9個月。」但她提醒，當局最近提高要求。「以往容許申請人開網店，但最近要求有實體業務，如零售店舖或寫字樓；業務需維持3年，還需聘請兩名有相關工作經驗的台灣人。」她曾接觸一些個案，例如沒營商經驗的申請人，以為在當地投資便利店等加盟店容易，誰不知要繳付高昂的加盟費。「不但營運資金所餘無幾，連生活費也成問題。」另外，她提醒申請人需親身前往台灣兩次辦手續，開設銀行帳號和接受身體檢查等。「目前台灣因應疫情，暫時拒絕未入籍的申請人入境辦手續，要耐心等開關。」

葡萄牙：投資買樓 大城市或無份

劉碧琪發現最近多了客人查詢葡萄牙入學和就業的詳情，也有不少人憧憬移居當地，原因不外乎獲護照後可到歐盟國家升學、工作和生活。「當地要求申請人投資50萬歐元（約438萬港元）在當地置業，5年內在當地每年居留至少7天，以及提供基本葡語考試的及格證明。」她補充，申請人毋須親身往當地辦手續，可經中介在當地買樓，申請手續約需6至9個月。但她提醒，有消息指當局將收緊政策，不容許申請人購買里斯本或波圖等大城市的物業。「要留意小市鎮的樓盤投資價值低，而且當地經濟正面臨衰退的風險。」

實地視察才發現問題多多

要了解移居目的地是否適合自己，親身體驗最實際。從事IT行業的80後Kathy（化名），本有意申請投資移民葡萄牙，今年初往當地旅行，實地視察。到埗後去了里斯本及波圖，親身體會到問題多多，「語言不通是主要原因，報紙全是葡文，睇唔明點搵工？」另外，她說當地生活水平普遍不高，加上經濟環境不明朗，投資50萬歐元往當地落腳風險不小，最終放棄移民葡國念頭，現正考慮移居加拿大。

愛爾蘭：須投資870萬港元

劉碧琪說，由於持有愛爾蘭護照可「吃兩家茶禮」，既可往同屬歐盟的地區，亦可往英國生活，吸引醫生等專業人士移民當地，去年起收到雙位數字的申請。然而，「申請人須投資100萬歐元（約870萬港元）在當地老人院等項目，投資期起碼3年，9年內要在當地住滿5年。申請所需時間約9個月，其間毋須親身前往當地辦手續」。劉碧琪說，很多人報名時才發現未符合資金要求。她建議申請人量力而為，也要考慮之後的生活問題。

劉碧琪補充，不少人會不經移民公司，自行辦理移民申請手續，她提醒要看清相關移民條例，文件要交足，填表也要小心，「處理文件、填表要謹慎，看錯要求、填錯資料或甚寫錯字都會被發還修改，申請進度或會被拖慢」。