工作移民：工作假期揀啱工 加快移民進度

技術移民可走「快速通道」

2017年，她和丈夫透過網上系統快速移民通道（Express Entry），循「技術移民」途徑申請移民。Liz說「技術移民」其中一個要求，是申請人需在最近3年內累積至少連續1年的加國技術工作經驗，職業類別要獲當局認可。她工作假期的工作屬A類，即需要大學學歷的專業職位，並連續任職1年。Liz在2018年4月底獲永久居民身分，由2017年10月申請「永居」起計，約花了6個月。

要求：高學歷、具管理經驗

據資料，網上系統快速移民通道申請要求較高，一般要求擁有高技術、學歷和具管理經驗的年輕人，較理想是學歷碩士以上、年輕（30歲後機會較低）、IELTS 成績聆聽最好有8分，其餘試卷7分。

■網上系統快速移民通道

www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry

■勞工處工作假期計劃

www.whs.gov.hk/tc/news_detail.php?id=44