敢言學者 忠於自己 黎明：有勇氣被討厭是最美

1. 你由內地到香港，覺得兩地做社會學研究有什麼分別？

最大分別是探討的議題有所不同，例如在香港研究反修例事件並沒有什麼顧慮，但在內地則要避免觸及。不過，在香港做研究其實也有另一種顧慮，例如香港的學術機構愈來愈公司化，這會影響學者是否研究一些小衆冷門的議題。

2. 當初為何決定留在香港？

我喜歡香港是因為這裏可以自由地表達，但近一年的空間愈來愈縮窄，連社會裏爭取自由的力量也不懂尊重自由與多元時，那最後能爭取到什麼樣的自由呢？

我覺得香港的自由與我認知的很不同，香港版本的自由有如香港的經濟政策那樣自由放任，而且像買賣般要付出成本。例如表達意見後或會受到排山倒海的反擊，若你有數十萬followers一起維護你，那些followers就是你的資本，言論自由好像可以買回來似的。若像我這樣的女權主義者，只有承受得起謾罵才能擁有言論自由。

我認為言論自由是不應被剝奪的基本人權，但要建築在一個基礎上，就是發表意見時要約束自己，不要人格謀殺或以誅心論去侵犯別人。

3. 怎樣看香港將來的研究環境？

其實反修例運動非常影響香港的學術環境，所說的不單是由上而下的審查與限制，也有從下而上的一些只問立場的批評，下而上可以是一種無實權的極權，影響力也很驚人。

4. 怎樣面對別人的攻擊？

我會視為一種挑戰，亦覺得這是一個很好的練習，過程能讓我體會自己怎樣成為一個自由的個體，是從一個微妙的角度去體驗個人層面的自由怎樣受到威脅，從而反映自己的決心和勇氣。

5. 知識分子應怎樣面對兩極化的社會？

知識分子要懂得思辨，並表達不同聲音，要擔當教育的責任，並且不要忙着討好群眾，在二元分化的時候，take side很容易，反而忠於自己的學術與理念最困難。

6. 若香港的前景持續惡化，會否考慮往其他地方發展？

若香港繼續有實踐自由的空間，我就會繼續留下。

7. 作為社會學學者，對時裝潮流有什麼看法？

時裝是一個表達自己的媒介，令世界知道自己是個怎樣的人，區分自己何以與別不同。所以追趕潮流是有點弔詭，因為這是一種將自己同化的行為。初來香港時有人對我說穿某類型的衣服會有大陸feel，因此要穿香港風格的衣服來隱藏自己的背景，最好無聲無息地融入香港，但要完全與過去一刀了斷卻也不是一個真正的自己……我已經很多年沒有再關心別人怎樣看，現在只着眼於衣服是否漂亮或能否表達自己。

8. 你有沒有什麼必備單品或特別的個人喜好？

因為我喜歡短髮，所以喜歡戴不同耳環。耳環亦是一件最接近面部的配飾，因為我說話比較長氣，耳環可能有助我表達及引起別人注意。

9. 你認為什麼是美？

勇敢忠於自己，不怕主流社會規限，有勇氣被討厭的人是最美的。

10. 疫情對你有什麼影響？

最大影響是要網上教學，沒法直接接觸及關心學生。彼此互動減少，影響我們了解及創造知識。

■Profile

黎明（Minnie Li）

上海出生並成長，畢業於復旦大學，其後往香港中文大學深造。曾擔任香港中文大學社會學系講師，2018年加入香港教育大學社會科學系。她的研究興趣包括性別與性、中國社會、社會與文化，以及全球化等議題。

文：John Wan

編輯：梁小玲

電郵：lifestyle@mingpao.com