「化石」藝術家 玩轉過去現在與未來 Daniel Arsham侵蝕時尚文物

近年的當代藝術經典，莫過於蘇富比拍賣行2018年拍賣的英國著名塗鴉藝術家Banksy的經典畫作Girl with Balloon（2006），成交價連佣金高達104.2萬英鎊（約1072萬港元），而好戲其實在後頭，正當拍賣官落槌一刻，作品隨即被畫框下方預先設置的碎紙機當場「自毀」，事後更傳另有藝術收藏者願意用兩倍的價格收購，事件既詭異又具戲劇感，因此亦有陰謀論者質疑如此專業拍賣行何以沒有發現畫框內有蹺蹊，或出價兩倍的收藏者的身分等。

將物品變化石 模仿3020年出土效果

無論如何，既然蘇富比有如此佳績，另一著名拍賣行佳士得當然亦不甘後人，一直推介多樣化的藝術家予藝術收藏者，最近就找來近年快速冒起的藝術家Daniel Arsham，並於6月19至30日期間舉行「Daniel Arsham：未來考古學」個人專場網上拍賣。Daniel Arsham的作品以雕塑為主，他喜歡將當代為人熟悉的經典物品變成化石，破損位置結出石英晶體，用以模仿成在3020年出土的效果，令有如「出土文物」的作品模糊了過去、現在與未來的界線。Daniel Arsham是天生色盲，他接受媒體訪問時曾提到：「你們能看到100%的顏色，我大概是 20%」。因此其作品多以黑、白或淡淡的灰調為主，卻反而突出了作品豐富的質感。

成長深受街頭文化影響

1980年出生於美國俄亥俄州的Daniel Arsham，年幼時居於邁阿密，成長過程中深受運動鞋與街頭文化的影響，2007年在紐約與伙伴Alex Mustonen成立工作室。由於深受街頭潮流文化的影響，Daniel Arsham作品中的「出土文物」不乏經典潮物，如米奇老鼠、Leica相機、Rimowa手提行李箱、芝加哥公牛隊外套及Game Boy等。他亦曾與多個時尚界別的名店名人合作，包括美國潮店KITH位於紐約布魯克林店，以數百隻純白球鞋組成的天花裝置，並於KITH獨家發售adidas Originals x Daniel Arsham New York聯乘限量版波鞋；與人氣潮牌Public School合作設計時裝騷場及系列發布照的背景；還與上了神壇的Pharrell Williams合作，製作Pharrell第一台樂器——「出土」的Casio MT-500 keyboard，並將Pharrell倒模化為石像的藝術創作。

令Daniel Arsham竄紅的還有Dior這個高級時裝品牌，早在Hedi Silmane還在位的Dior Homme年代，他已獲邀請設計Dior Homme的洛杉機店的試身室，亦為品牌的巴黎、米蘭及紐約店設計櫥窗。來到Kim Jones年代的Dior Men同樣慧眼識英雄，邀請Daniel Arsham為2020春夏季的時裝騷台以「D.I.O.R」字樣雕塑作為裝飾。品牌今季亦推出了Dior and Daniel Arsham系列，包括大量恤衫衛衣等衣櫃常駐物及多款個性配飾，以Daniel Arsham「出土」手法詮釋的Christian Dior工作室時鐘、電話等藝術品亦於網站發售。

與高級時尚品牌的聯乘固然令Daniel Arsham的知名度大增，而與Uniqlo的合作就令其美學概念滲透到普羅階層，一系列UT以「虛擬的考古學」的寵物小精靈角色為主題，以他未經公開的原創繪圖為T恤圖案。

說回佳士得的Daniel Arsham個人專場拍賣，拍品包括《未來遺蹟》（Future Relic）、《水晶遺蹟》（Crystal Relic）等系列版本的作品，以及他與Dior、迪士尼和寵物小精靈的皮卡丘合作的最新作品等，拍品估價範圍介乎4000港元至500,000港元。另外為了支持深受新型冠狀病毒疫情影響的藝術系學生，Daniel Arsham會捐出一對粉色和藍色的《被侵蝕的滾石雜誌》（Eroded Rolling Stone Magazines），其拍賣款項將撥捐其母校曼克頓The Cooper Union藝術學校。

無論你是否欣賞Daniel Arsham的藝術理念及作品，亦不能否認他的確包攬藝術、時尚、演藝等多個界別的市場，其本領確實非比尋常。

查詢：佳士得 www.christies.com Dior www.dior.com Uniqlo www.uniqlo.com.hk

文：John Wan

統籌：John Wan

編輯：陳淑安

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