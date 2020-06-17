「一半父子 一半朋友」 創意父子兵 結伴遨遊人生

有謂子承父業，問劉偉權（Aaron）有沒有特別栽培兒子劉肇琮（Nick）成為創作人，他劈頭就說沒有。「或者是潛移默化，他小時候已不時跟我一起在office開會，很多時我在書房工作，他會靜靜地坐在一旁，自己寫啊畫啊，他很喜歡觀察我工作的情况。」由觀察者化身成為一個行動者，還有一年才畢業的Nick，思想和品味都成熟得不似同齡人。「初到紐約的時候，父親帶我參觀他當時工作的地方，令我非常激動，希望自己將來也能成為像他一樣成功的人，可以同時兼顧創作和營商。」事實上，父子二人經常互相學習，絕非一面倒的父權主義，「Nick出外蒲的機會和見識都比我多，且廣結人脈，朋友來自世界各地不同的年齡層，是故經常有新的想法和計劃」，Aaron不時提醒自己，作為兒子的人生領航員，切勿越界。

做兒子人生領航員

最佳例子，定必是Nick和朋友在紐約合資的生意，「他們當時借貸需要我做擔保，但條件是他們要自掏腰包」。Aaron當時的心態是，「既然兒子有決心去闖，作為父親除了成人之美，其實更想借此機會，要他體驗一下做生意究竟是一件怎樣的事，讓他明白所有事情不是有錢有夢想就能成功，更要全心全意投入，夜以繼日，不停思考」。而事實證明，關關難過關關過，Nick自小受父母薰陶，本身也是個滿有創意及生意頭腦的人，至今一切尚算順利。唯一令父親憂心的，是一些年輕人的自我與輕浮，「無可否認，他們有時只見大人成功的一面，反而忘記成為一個老闆背後需要付出的努力」。

做老闆要樹立榜樣，作為父親亦如是，所以每當Nick有什麼計劃想實行，Aaron都會小心處理，「我不想刻意擺出一副老竇的高姿態，只求在能力範圍內讓他有更多機會體驗和學習」。

親身體驗才能領悟

常言道，三歲定八十，年少時一些經歷或多或少影響一生。因為窮，加上父母早逝，Aaron小時候總愛與山為伴。後來行山成了他的癮，經常周遊列國，曾到訪非洲做義工，膽粗粗隻身挑戰 Mount Kilimanjaro（非洲最高的山），又試過在大峽谷參與自然保育工作，從中領悟生命真義。自從當上父親後，Aaron比誰都更渴望將畢生所學向兒子傾囊相授，可他卻深知這些都是教不來的，是「要當事人真切體驗過後才能明白的事」。

由於太太信奉佛教，兩夫婦不時到不丹參拜。「多年前，太太認識了一位來自不丹的仁波切，當時我剛將Bravo Asia公司賣掉，她就提議我捐錢去不丹起廟。」這項美事也讓Aaron接觸到更多佛學哲理。Aaron憶述某年冬天，他身在當地寒冷的寺廟，穿得夠暖了，卻見站在外邊的喇嘛抵着冷，「正當我打算讓出室內位置的時候，仁波切就向我搖頭說不，說這樣做只會令外面的人感到更不自在。誠心為他們送上祝福，其實比自以為是來得更好」。是次經歷在往後亦不時警醒着這一名父親，「有時從自己觀點看來是好的東西，對別人來說卻並不全然是好。正如今日的社會一樣，全世界包括美國在內都好分裂，基本上無人願意聆聽，完全無法建立溝通的橋樑」。

去年，寺廟踏入第十個年頭，Aaron與太太偕兒子一同前往學習。「在香港，人賺錢賺得不夠會不開心；反之，在不丹，心不善就如行屍走肉。我想兒子從中有所領悟，好好體驗，也銘記當地人歷盡艱辛、行幾日幾夜才到廟宇參拜的畫面。」

山中建立共同興趣

Aaron深信體驗是重要的，「以前父母那一套『唔啱就打，打到你識為止』的方式，大家都知道行不通。現在做父母唯一可以做的，就是給予下一代更多機會，只因決定權從來都不在父母手裏」。除了不丹，Aaron也曾帶Nick去尼泊爾行山，反璞歸真。「我希望他對世界多一點認知，不要因為怕辛苦就拒絕嘗試。行山是一個很好的體驗，過程固然辛苦，但一到達山頂就會好開心。」一提到行山，兩父子各有表情。一直微笑的Nick此時壓低聲線說：「我以前超憎行山呢！」坐在旁邊的父親卻又笑笑口，頻頻點頭和應：「我經常跟他說，行山其實好簡單，人家說某座山好正，除非你親身行過，否則你是永遠不會明白那座山有幾正的，其後你要不好鍾意，要不好討厭，就是這樣，全都是個人決定，但你最少要踏出第一步。」現在，行山已成為父子之間的共同興趣，Aaron形容兒子是「開竅」了，說時大感安慰，「我想世間有很多道理，用不着刻意去教，反倒像朋友傾偈一樣，他是會更容易明白」。

父子相處之道，正如Aaron所說，就像「一半父子，一半朋友」那樣，存在於彼此之間的，本應就是一份尊重、信任和承諾。

文：Chan Sam

編輯：梁小玲

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