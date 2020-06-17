很多人以為只有女士才喜歡飾物，但其實男士更需飾物配搭——男士的衣物選擇的確比女士少，加添飾物便更能輕易帶出個人風格和感覺。從前最多人講究的男士飾物是腕表、名筆、皮袋，像Montblanc這類型品牌便能一網打盡，一直受不少成熟事業型男士歡迎，不過近年品牌也走年輕化路線，例如1858系列單按把計時表，走復古風設計，貼合現今設計潮流。

重新演繹1930年代表款 貼合復古潮流

新表重新演繹了Minerva在1930年代推出的計時表款及搭載的13.20機芯。和原表款一樣，新表使用黑色表盤搭配米色軌道式分鐘環，雙計時盤分別位於3時和9時的位置，其他搭配整體復古設計的細節包括測距儀刻度、米色Super-LumiNova塗層數字、包玫瑰金教堂風格指針等。腕表採用42毫米特殊青銅合金表殼，隨時間會產生一層綠鏽，讓腕表變得獨一無二。

腕表以外，Montblanc最為人熟知的是書寫工具，品牌近年也推出粉絲涵蓋不同年齡層的Meisterstück小王子特別版筆。今年面世的第三個系列，以故事中小王子的故鄉B612號小行星為設計主軸，小說中小王子細心呵護他的星球以及玫瑰，背後的意義正是提醒我們關心愛護地球和身邊的人。

其實除了正經八百的傳統西裝系配飾，現在的男士飾物種類早已變得五花八門，在皮具名筆以外，也可配搭眼鏡、戒指、手鐲等各類型飾物。以下按工作、悠閒放假和運動造型為靈感，介紹不同類型的腕表飾物配搭。

●陽剛運動look

不少爸爸在公餘時也鍾情運動。比起皮帶腕表，運動時佩戴鋼帶腕表更能有效防汗防臭。Rado今年推出的Captain Cook腕表，表盤和表圈上用上奪目的鮮艷綠色，由瑞士製造的C07型自動機械機芯提供動力。腕表利用全新的輕鬆扣合系統，毋須使用任何工具，即可將3排式精鋼表鏈更換為米粒狀鏈節表鏈，或者尼龍Nato風格表帶，防水達300米。

運動時當然不能缺少運動鞋，Puma最近和洛杉磯街頭服飾品牌Rhude合作第二個聯名系列，其中Alteration NU Rhude鞋款便將賽車文化融合在剪裁與縫線細節內，不對稱波浪線條與豐厚鞋底營造未來感。配上太陽眼鏡和實用度高又富設計感的背包，讓一眾愛運動的爸爸變得更年輕。

●商務工作look

對於因工作需要穿著西裝上班的爸爸來說，腕表和皮袋是每天最重要的配飾，不能或缺的自然是設計簡潔的皮帶腕表和啡色公事包，跟不同顏色、紋理的西裝和皮鞋也能輕易配襯。款式簡潔的腕表選擇有很多，Boucheron的Epure腕表是常被低估的一枚。白漆表盤上鑲嵌蛋面切割藍寶石，表冠同樣飾以藍寶石，精鋼表殼配上黑色短吻鱷魚皮表帶，能出席各類型工作場合。品牌的Quatre戒指以4行不同紋理的圓環結合而成，其中 Quatre Black系列在其中一層白金上鍍上黑色PVD，能讓爸爸顯出獨特品味。

公事包方面，可選擇來自意大利佛羅倫斯的Il Bisonte，品牌在當地生產皮革、布料袋及配件，以精細牛皮的植物鞣製工藝聞名，天然皮革會隨着使用習慣而變化，顯出獨特光澤。另外，如果爸爸喜歡穿著使用袖口鈕的恤衫，也可為他送上Ermenegildo Zegna以扭結為靈感的袖口鈕，上面刻有「XXX」logo，為造型增添趣味。

●悠閒放假look

即使是再努力工作掙錢的爸爸，放假時也有輕鬆的一面，換上一枚時尚悠閒的腕表，跟孩子們享受假期愉快的光陰。Omega最近推出的Speedmaster Racing腕表，用上1968年賽車風格的分鐘刻度，復古味濃。黑色陶瓷表圈上飾有橙色Tachymetre字樣，配搭Liquidmetal液態金屬測速計刻度，可見品牌刻意將新物料加到經典設計之中。灰色表盤經太陽線紋打磨，橙色亮漆指針及白色夜光塗層處理的時標，為腕表帶來更休閒的感覺。

要卸下平日工作的「重型」裝備，爸爸也可由恤衫西裝轉成polo恤短褲造型，此時添上一副簡潔的黑色幼框平光眼鏡、一雙米色拼色布鞋、帆布手提tote bag，與太太子女輕裝外出，就是最動人快樂的時光。

查詢：Balenciaga 2736 8801 ; Boucheron 2612 2517 ; Ermenegildo Zegna 3417 3088 ; Furla 2175 5328 ; Il Bisonte 2893 3233 ; McQ 2567 8416 ; Montblanc 2367 7266 ; Omega 2518 9883 ; Onitsuka Tiger 2175 0828 ; Paul Smith 2730 7622 ; Puma 2336 8783 ; Rado 2518 9818

文：Tung Cheung

編輯：陳淑安

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