特教樂與路：爸爸的教訓

阿明一肚子的氣，氣呼呼的不知從何發泄，愈生氣就走得愈快。爸爸跟在後面，不斷地喝罵着：「你怎會被關在商場裏？你的同事沒有通知你收工嗎？你是否又關了助聽器？總叫你多跟同事聊幾句？你是聾的，不是啞吧？」阿明回着頭，狠狠的回了一句：「吸塵機好吵耳啊，好辛苦啊！」

兩父子不發一言，路上死寂一遍，望着紅綠燈的紅光，倒映在兩父子眼眶裏是格外的紅，滿肚委屈，氣在心頭，爸爸內心吼着：對，我兒子天生嚴重聽障，腦麻痹導致四肢協調不太靈活，那又如何？總算應付到生活。我從不奢求他出人頭地，但總不至於一無是處吧，但為何要這樣對他？這份晚間的清潔工作只開始了一晚，這麼快又生事端？

的確，阿明自畢業後，這一年已換了幾份工作，做過連鎖店餐廳、打雜，但放工回來總是累得連飯都不想吃，板着臉就鑽進被窩裏玩手機。負責阿明的社工找過爸爸，表示阿明埋怨他的同事不是粗魯，就是懶散，有時也會捉弄他。社工跟阿明的僱主反映過，僱主回應說阿明工作很勤奮，只是跟同事相處有問題，阿明不合群，總聽不到同事的說話，溝通困難；縱使說笑，總是板着臉，很難相處。

聽障兒子 關在自己世界

爸爸心底裏非常明白……戴了助聽器，不單把與你對話的人的聲量擴大，連帶周邊環境的聲音都同時放大，刺耳非常，對聽障人士來說實在很難受，原本平靜的世界，一個按鈕就變得嘈吵不堪。餐廳這類的工作場所多數播放音樂、人聲嘈雜，加上機器運作不斷發出的聲響，混雜起來，那噪音簡直讓人瘋了吧！所以，阿明最直接的解決方法就是──關機，一關機，他的世界就回來了。這可能就是惡性的循環吧，當別人叫他，他聽不到，人家就拍他，又或向他大聲說話，於是他就覺得別人捉弄他；加上他自覺是傷殘人士，覺得自卑，更加無自信與人溝通……

爸爸覺得這是個困局，要別人明白兒子的難處，談何容易？當兒子多番拒絕社工的面試安排，他束手無策，但又絕不甘心：我的兒子沒理由連簡單的工作都扛不上，當社工找到這份晚間的清潔工作，不就是最合適嗎？關閉的商場既沒有音樂，又沒有顧客，同事又不多，這不是最適合不過的環境嗎？但始料不及，當兒子連吸塵機的聲響都要逃避，躲在自己的世界裏工作，原來可以這麼危險！如走火警，怎麼辦？沒想過，我以為是最好的，結果並不如我所料。

兒子，爸爸定要把這次教訓教懂你，要你明白走出自己世界的重要。這條路不容易走，但爸爸往後的時間都要陪着你一同面對！

爸爸明白到鼓勵兒子面對現實環境，才是求生要訣。

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介：擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第298期]