家庭有教：給孩子有效指令

仔細說出應做什麽

每個孩子都有不聽話的時候，但有時孩子只是聽不懂家長的意思。美國心理學家Cheryl McNeil和Toni Hembree-Kigin就建議家長在給予指令時留意以下兩點：

◆提供清楚仔細的指令

「坐好一點」和「把玩具收拾好」似乎是一聽即懂的指令，但原來在某些家長心目中，「坐好一點」包含幾個部分，包括坐在椅子上、手放好、眼睛看着家長；「把玩具收拾好」也包括了把玩具放進原裝盒子裏，再把盒子放入不同顏色的玩具箱子，然後蓋上蓋。家長應該按孩子的成熟程度，給予仔細指令，把自己的期望清楚說出來。如果孩子記性不太好，家長更可能要把一個指令拆成幾個小指令，幫助孩子逐一完成。

◆強調孩子應該做什麼

「不要跑來跑去」和「不要大聲說話」都強調孩子不應該做什麼。聽到這類型的指令，孩子腦袋轉了半天，可能都想不出應該做什麼。所以家長給予指令時應該強調孩子實際能夠做到的事，例如，家長可以用正面或中性的語氣說：「慢慢行」、「用溫柔的聲線說話」。年紀較小的孩子可能不大明白「快慢」、「大細聲」等抽象概念，所以家長可以用具體例子把期望說出來，例如：「慢慢行，好像在學校走廊行一樣」、「用溫柔的聲線說話，好像在說秘密一樣。」

值得一提的是，家長提出指令後，應該給予孩子5至10秒時間去回應。如果孩子願意跟從，家長應該給予即時的正面關注和口頭讚賞，例如豎起拇指表示讚許，微笑摸摸孩子的頭，或者說「媽媽最喜歡見到你這樣合作了」、「謝謝你幫手保持家裏整潔」。

想看看什麼是有效的指令？點擊下列連結，收看SIP（Science Informed Parenting）系列家庭教育短片《「指點」迷津》：youtu.be/YeQJj_bhN1A

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第298期]