言語自聊：高小生不可以看繪本？

圖多字少 助理解抽象概念

繪本是指以圖畫為主的書，通常結合圖畫和文字，而理論上，就算把文字拿掉，單看圖畫都能大致明白書的內容，一般而言，正如巴士上的媽媽所說，繪本是給閱讀能力未成熟的幼兒看。但在最近20多年，坊間有愈來愈多適合初中生的繪本，而且現代的兒童比較「視覺導向」（Visually-oriented），他們傾向在網絡上以圖多字少的方法學習新資訊和概念，所以在美國的初中課堂中，教師亦逐漸加入繪本協助教學。

繪本其中一個最大的好處是能夠表達抽象概念或主題，令小朋友容易理解。我以一套現在網上很流行的翻譯繪本為例——《明日之書》系列：《什麼是民主》、《關於社會階級》、《這就是獨裁》。這套繪本創作於後西班牙獨裁者佛朗哥時期，以簡單圖畫，清楚向小朋友解釋什麼是「民主」、「社會階級」、「獨裁」等概念。本來要解釋這些概念，可能要用上幾千百字，用很多難明詞彙去解釋都未必清楚，但這套書卻令人很容易明白這些抽象概念。讓讀者專注主題概念，不受陌生的詞彙影響，這就是繪本的好處。

得獎繪本何處尋？

此外，Costello & Kolodziej（2006）指出「繪本的圖畫及文字簡潔，有助學習寫作、修辭」，由高小開始，無論中文或英文寫作，均開始要求學生用上修辭技巧，由於繪本創作本身已用上不少想像、代入的技巧，並以第三身說故事或主題，所以小朋友在閱讀過程中就能間接學到這些技巧，日子有功，他們就能更容易整理自己腦海中浮現的創作，簡而精地寫出來。

最後，很多家長會問哪裏找到好的繪本？除了以上提及的系列外，美國圖書館協會每年頒發凱迪克獎（The Caldecott Medal），是兒童繪本界的大獎，主辦機構每年根據以下準則選出一系列得獎繪本；包括繪本文字質素和簡潔度、圖畫設計、繪本組織和資料真確度、兒童會否對主題感興趣等作評分，並根據繪本的難易程度，把得獎作品分為4個類別：Younger Readers適合幼稚園至小二的小朋友；Middle Readers適合小三至小五的小朋友；Older Readers適合小六至初中學生；All Ages則適合以上所有年齡的讀者。家長可因應小朋友能力和興趣從中選擇，享受繪本的樂趣及好處。

2020年度得獎選書：www.ala.org/alsc/awardsgrants/notalists/ncb

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第298期]