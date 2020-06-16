短短路上，我沒有提什麼解決方法，只是聽。我知道很多時候，有人聆聽已經很好，嘮叨太多反而令人生厭。話別時我告訴他，姨姨視你作好朋友，將來即使升上不同的中學，如果你有心事，也可隨時找我啊。

回到家裏，告訴大仔我跟他好友「交心」了。我說，我很明白他好友內心的驚怕，因為我的童年也是在大大小小的恐懼中度過的。阿仔好奇，叫我談我小時候的驚怕，於是這晚在睡牀上，我回溯了好幾件兒時擔驚受怕的舊事。

「鼻涕魚肉」往事 遲來的淚

第一件，大概是三四歲時的事，我跟隨鄰家幾個長我十歲八歲的孩子，推車仔到工廠區領取外發加工的膠製品。他們不能帶我上工廠，要我一個在街上等他們回來，不可以走開。我獨自站在完全陌生的街頭，因為擔心回不了家，艷陽下也不敢走開一步遮蔭。等了好久好久，我愈來愈驚慌，差點要哭了出來了，才見到大孩子們回來。為怕他們取笑和責罵，我不敢認自己害怕。

大仔也記得我以前簡單提過這件事，不過，這次我描述得非常仔細。我說，其實我先後兩次遇過同一情景。本來，鄰家孩子第二次去工廠時，我是可以不跟隨的，但那時我家裏日間根本沒有人，我推想自己當時是太孤單了，寧可帶着恐懼再跟他們去一次。往工廠區的路上，我一邊擔心，一邊告訴自己要鎮靜，等一會他們就會回來。但我始終太幼小了，擋不住恐懼的侵襲，以為自己被遺棄了，結果在路邊大哭。

講完這件事，我突然想起一次差點忘掉的經歷。念幼稚園時，有一天我放學回家不見媽，隔壁很兇的大媽端了一碗魚片粉給我。就在我乖乖吃粉的時候，大媽笑着唬嚇我：「食啦食啦，今朝我睇住街市個魚蛋佬，將啲鼻涕撈入魚肉入面，好和味㗎……」我嚇得差點想嘔，卻不敢停下筷子，最後萬分恐懼又委屈地，默默吃完那碗粉。我笑着憶述這件事，對老公說，今天作為大人，我終於知道那大媽說的是假話了。但在笑說這個發現的同時，我也忍不住流下許多的眼淚。

我從沒料到，會在孩子們面前如此裸露幼年時的傷痛，也沒想過自己會為這件差點忘記了的往事而下淚。感謝我的孩子，給我這個機會，再次重遇那個惶恐無助的自己，讓我聆聽她的驚怕，就像我聆聽阿仔好友的驚怕一樣。當年我連流也不敢流出來的眼淚，今天終於可以放心將之釋放了。感謝老公和孩子們認真地當我的聆聽者，接納我所展現的脆弱。

感謝阿仔主動探問我的驚怕，讓它在光明中慢慢轉化。每個孩子內心都有一個收藏驚怕的暗角，透過訴說自己的驚怕，我好像也在訴說孩子們的驚怕，與他們在另一層面親密連繫起來。

藉着我說的故事，希望讓孩子明白，將來任何時候只要他們願意，我也會全盤接納地認真聆聽他們的驚怕。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第298期]