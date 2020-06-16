創意寫作：打破作文框框 變身小作家 繪本創作 激發文思

文︰沈雅詩

編按︰本文沒戴口罩的相片，均攝於疫症爆發前

學校作文規範多 創意難發揮

安徒生會在去年暑假招募了20名小一至小四學生，參加為期6節的「聽故事、畫繪本」工作坊，10歲的朝風，是其中一個學員。媽媽Shirley坦言，平日兒子很害怕作文，因此想藉這個活動，為他帶來一點突破，「你說他無靈感嗎？不是，他腦袋有很多想法；你說他不懂寫嗎？亦不是，他經常寫情信給我的，無無聊聊都可以給我寫滿一張紙，但偏偏在學校的課堂，他寫不出來」。

Shirley歸咎於課業的規範太多，「像早前要交一篇作文，題目是《我的同學》，他誇張得幾乎要找文獻，但最終還是一句也寫不出來，結果欠交。雖然我不斷叫他想到什麼便寫什麼，甚至可以幻想同學是外星人，但他就是覺得不行，總認為老師有準則的，不容許亂寫」。

不過，在這個鼓勵大家自由創作的工作坊，朝風能夠天馬行空、圖文並茂地以Iron Man（鐵甲奇俠）貫穿「我們這一家」這個指定的主題，作品令人驚喜。

借繪本學習組織能力

安徒生會中心主任鄧綺玲認為，小朋友之所以覺得作文困難，除了因為自設很多無形的框架外，也因為欠缺組織能力，因此這次工作坊，便借用孩子非常熟悉的讀物——繪本，作為輔助參考工具。「我們由淺入深讓他們體驗到，原來寫繪本和作文一樣，都需要有『時、地、人』，也要有『起、承、轉、合』的，而且圖畫大細、擺放位置不同，都會帶出不同的效果。」

20名孩子經過6堂的奮鬥，終於有一本屬於自家創作的實體書，無不感到興奮，當中也要多謝一班幕後功臣的鼎力協助，「我們找來10名義工，以1比2的比例，去幫助小朋友梳理故事大綱、整理脈絡、教他們寫生字、塗顏色等」。該會籌募與傳訊助理經理張珮琪說。

談及創作感受，剛晉身小作家的朝風分享，過程也遭遇不少困難，「有時有些念頭，但不知怎表達出來，需要義工姐姐幫忙。但最困難，其實是每堂要坐3小時，我會覺得很疲倦，需要在小休時不斷吃零食提神。不過，能夠結識到很多新朋友，又擁有一本自己寫的書，我同時覺得很難忘、很開心」。

[Happy PaMa 教得樂 第298期]