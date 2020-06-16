問專家：模仿外婆口頭禪 2歲半小童講「打死你」

答：小朋友的確喜歡模仿身邊人的說話，他有可能是從外婆身上或從遊樂場等地方，在其他人身上聽到一些負面的語句。我建議來信的家長，可先了解兒子說出這些字眼的用意，他當刻是否想以此來停止別人的一些行為？或許外婆一罵「唔乖就打死你」，他自己也會停止某些言行，以致他在遊樂場玩耍時，若遇到別的小朋友跟他爭玩遊樂設施時，便說出這句話，期望可阻止其他人跟自己爭玩，他也視之為解決問題的方法之一。另外，孩子或許覺得，他每次一說這些話，父母的反應便很大，感到自己受關注，更覺有趣。

讓孩子知道說話傷人 非解決方法

家長一旦明白小孩說話背後的意思後，便可作出相應對策。首先，讓他知道這不是解決問題的恰當方法，因為這些說話會傷害別人。其次，若發現孩子是想藉此獲得父母的注意，家長便宜採取冷靜及平淡的方式教導；與此同時，也要多讚賞孩子不同的優點，否則，他可能會感到做得好時，沒有人理會，反而說這些話才會引人關注。最後，家長也要教導子女良好的社交技巧，可以和小朋友共讀一些培育品德的繪本。當孩子完全明白打人或罵人不對時，若日後外婆再說這些「口頭禪」，他甚至可能會主動糾正外婆。

至於外婆方面，相信她有豐富照顧小孩的經驗，不妨多發掘她照顧孩子的優點，找出一些她管教有方的具體例子，並高調讚揚外婆以身教培養出孫兒有良好的品德，從而讓老人家明白，自己是孩子的模仿對象，自己的優點可傳給孫兒，同樣一些說話語調也會讓孩子有樣學樣。這樣可令長輩較易接受批評，並願意改變自己的說話方式。

文：許朝茵

資料提供：吳健文（大埔浸信會社會服務處社會服務協調主任）

歡迎讀者將問題電郵至happypama@mingpao.com或傳真至2898 2537

[Happy PaMa 教得樂 第298期]