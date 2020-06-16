教養導師 邊學邊走育兒路

Vinic育有3名子女，大女兒7歲，一對龍鳳胎各6歲。新聞系畢業的他，一直從事貿易、巿場設計等工作，從來沒有想過跟教育扯上關係，直至大女出生，開始改變了他的想法。「那時候想學一套比較正面的教養方法，方便自己管教小朋友，最後選擇了6A品格教育。完成這套講師課程後，我很想把這套理論分享予身邊的人，但仍然感到自己有所不足，於是又再花了2年時間完成香港教育大學心理學碩士課程。」

這個好學爸爸承認自己在教養上也曾碰釘，例如大女當年考小學前，Vinic為女兒報考了6間直資、私立小學，還安排她念面試班。女兒上完面試班後，他反而覺得幫不上什麼忙，還嚇怕了女兒。「那個面試班很催谷，女兒上課時都覺得辛苦，令她對面試有更大的恐懼，所以我們半途放棄了。回想起來，有些面試班所教的，父母自己都能教得到，那為何還要給孩子壓力呢？」

教養方法 沒有最好只有最適合

Vinic認為教養方法有很多種，沒有分哪個最好、哪個最差。就像他的一對龍鳳胎，性格各異，所以他會用不同方法來管教二人。「例如我告訴兄妹現在要去睡覺，哥哥會扭計說不想睡，妹妹雖然也不想，但會乖乖準備入睡。這時，我會給哥哥5至10分鐘時間，讓他在客廳發呆又好，走來走去也好，總之10分鐘後便要回房。妹妹或會覺得，為何哥哥還有10分鐘去玩？我會解釋說，這不是獎勵，也不是懲罰，他只是無聊地等10分鐘，如你需要，我也會給你的！妹妹想了想覺得並不需要。我給兄妹界線都是一樣，只是向他們解釋和處理手法不同而已。」

繼續讀書 學習見招拆招

他說自己雖是教養導師，但不代表他沒有遇上難題，他之所以願意花時間繼續讀書、學習，就是希望能找到問題的根本，學習如何見招拆招。「你想想，我們從小時候來到今天，一路上總會遇到不同問題，我們走每一步所做的每個決定，到底是對還是錯呢？如果我們覺得是錯的，最重要是懂得退回去想想，是否有別的方法可以做得更好。我有了小朋友後，能夠從另一個角度去看自己，讓我學會反省，並修正以往自己做得不好的地方。我重新去讀書，為的就是避免用錯誤的方法去教導他們。」

「爸爸」這個角色，在Vinic看來既特別又有魅力，所以他主持的講座很多時候都以爸爸的身分和角色去做主題，如參與推動父親親職文化DADs Network的網上節目，以及與維護家庭基金合作開辦爸爸6A教養playgroup等。他說，相比以往，近年看到很多熱心的爸爸，主動參與各種講座和工作坊，而且表現積極，樂意跟別人分享和請教。「爸爸很多時候不會像媽媽一樣，媽媽會把細節位想得很清楚，亦緊張孩子的一舉一動；爸爸則大都性格強硬，多給予孩子一些大方向的指令，這樣更容易讓子女吸收其觀念和想法，更能影響孩子的價值觀。」縱使如此，Vinic認為教養上夫妻間的配合亦重要，雙方應互補長短，惟教養方向要一致。

[Happy PaMa 教得樂 第298期]