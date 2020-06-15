醫言有理：病毒基因測試 攔截「廣東癌」

定期驗血 及早發現

鼻咽癌源自鼻咽「上皮細胞」（epithelial cells），多屬「未分化的非角化性鱗狀細胞癌」（Undifferentiated, nonkeratinizing squamous cell carcinoma）。這種癌症在中國南部一帶流行，尤其廣東地區，因此又稱為「廣東癌」。鼻咽癌長期高踞香港十大常見癌症榜，香港人發病率偏高，尤其男士。幸而近年新增患者數目稍微回落，原因未明。鼻咽癌在東南亞及北非多國亦較常見，但在世界其他地區則屬罕見癌症。

廣東人的「鼻咽癌」與「艾伯斯坦-巴爾病病毒」（Epstein-Barr virus）感染有密切關係，但遺傳因素亦可能同樣重要。檢查血漿中的「艾伯斯坦-巴爾病病毒」DNA數量，或有助發現鼻咽癌，及早醫治，療效一般較理想。

放射治療效果理想

「鼻咽內窺鏡」（Nasopharyngeal endoscopy）檢查及「活檢」（Biopsy）可確診鼻咽癌，利用「磁力共振掃描」（Magnetic resonance imaging）及「正電子掃描」（Positron emission tomography），可評估擴散程度，有助決定最佳治療方案。血液內「艾伯斯坦-巴爾病病毒」基因數量間接反映癌細胞數目，有助評估預後，亦可用作監察療效。

利用「放射治療」（Radiotherapy） 治療鼻咽癌，效果理想，尤其早期鼻咽癌，預後甚佳。「化學治療」（Chemotherapy）亦有不錯療效，個別病人或適合接受「同步放化療」（Concurrent radiochemotherapy），常用化療藥物包括「順鉑」（Cisplatin）或「卡鉑」（Carboplatin）等。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）